Власти России рассказали, когда нанесут "удар возмездия" в ответ на атаку на Кремль

Опубликовано: 04.05.2023 10:13 , Обновлено: 04.05.2023

В МИД РФ выступили с заявлением по поводу атаки беспилотников на Кремль. Там обвинили Запад. А посол России в США Анатолий Антонов высказался насчёт сроков ответа.

По словам российского дипломата, РФ ответит Украине “когда посчитает нужным”. Такое его заявление прозвучало на фоне призывов среди российских политиков и в СМИ как можно скорее нанести “удар возмездия”.

«Россия ответит на дерзкий и самонадеянный террористический выпад. Ответит тогда, когда посчитает это необходимым. Ответит в соответствии с оценками той угрозы, которую создал Киев для руководства нашей страны», - сказал российский посол в Вашингтоне.

В самом МИД России, однако, решили не говорить о сроках, а лишь расширить круг “подозреваемых”.

“За всё, что творит киевский режим, в первую очередь отвечают его вашингтонские, лондонские и, в целом, натовские создатели и кураторы”, - заявила пресс-секретарь ведомства Мария Захарова.

Она выказала уверенность, что западные союзники “внушили чувство абсолютной вседозволенности и безнаказанности, обеспечили политическое прикрытие и военное сопровождение” Украине.

Напомним, что бывший президент России, а ныне заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев под вечер отреагировал на ночную атаку Кремля неизвестными беспилотниками. По его мнению, у России “не осталось никаких вариантов”.

«Не осталось никаких вариантов» — Медведев отреагировал на атаку Кремля

А депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет даже поделился номером дома и улицей, где находится Офис президента Украины: «Пора нанести ракетный удар по резиденции Зеленского в Киеве. Готов передать координаты — улица Банковая, 11, где находится так называемая администрация президента Украины. Пора бить по самым болевым точкам террористического государства, в которое сегодня превратилась Украина».

А вот сам Владимир Путин по поводу удара по Кремлю ещё не высказывался.

Тем временем, в ночь на четверг, 4 мая, после атаки беспилотников по московскому Кремлю, российские войска запустили по территории Украины волну дронов-камикадзе. Согласно официальному сообщению пресс-службы Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ), сбить удалось 18 из 24 ударных дронов «Shahed-136/131». “Ударом возмездия” эту атаку назвать сложно.

Россия ответила на атаку Кремля волной дронов-камикадзе на Киев