Россия ответила на атаку Кремля волной дронов-камикадзе на Киев

Опубликовано: 04.05.2023 08:41 , Обновлено: 04.05.2023

В ночь на четверг, 4 мая, после атаки беспилотников по московскому Кремлю, российские войска запустили по территории Украины волну дронов-камикадзе. Согласно официальному сообщению пресс-службы Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ), сбить удалось 18 из 24 ударных дронов «Shahed-136/131».

Как пояснили в ВСУ, били одновременно с северного и южного направления - с Брянской области и с восточного побережья Азовского моря. Оккупанты применили до 24 ударных дронов «Shahed-136/131».

Помимо 18 ударных дронов украинские военные также сообщили об уничтожении одного разведывательного беспилотника.

Воздушную тревогу объявляли в северных, центральных и южных областях Украины. В украинских СМИ сообщают о нескольких взрывах в Одессе, Запорожье, Киеве и области.

Так, телеграм-канал “Политика Страны” со ссылкой на оперативное командование “Юг” сообщил, что в Одессе “шахидами” обстреляли здания общежитий, обошлось без пострадавших.

Согласно сообщению городской военной администрации, в Киеве были сбиты все беспилотники и баллистические ракеты. Обломки дрона после атаки обнаружили в Шевченковском районе Киева. Также обломки дронов-камикадзе обнаружили в Одессе - на хвостовиках дронов заметны надписи на русском: “Zа Кремль” и “Zа МоскVу”.

Напомним, в пресс-службе Кремля 3 мая сообщили, что ночью со 2 на 3 мая беспилотники (БПЛА) нанесли удар по Кремлю. В России в атаке обвинили украинскую сторону, однако в Офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили о своей непричастности к этому.

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Между тем, у многих к обнародованному видео возникли вопросы. По мнению некоторых западных экспертов, удар был осуществлен относительно опытным оператором с помощью беспилотников, которые очень похожи на те, что производят в Китае.

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