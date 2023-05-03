"Не осталось никаких вариантов" - Медведев отреагировал на атаку Кремля
Бывший президент России, а ныне заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев под вечер отреагировал на ночную атаку Кремля неизвестными беспилотниками. По его мнению, у России "не осталось никаких вариантов".
По его словам, российские войска должны “физически устранить Зеленского и его клику”.
“Он не нужен даже для подписания акта безоговорочной капитуляции. Гитлер, как известно, его тоже не подписывал. Всегда найдётся какой-нибудь сменщик типа зиц-президента адмирала Дёница…”, - порассжудал Дмитрий Медведев.
Ранее Телеграф сообщил, что пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров 3 мая заявил, что атаку на Кремль совершили не украинские беспилотники. В то же время, на одном из видео удара заметили странных людей на крыше Кремля.
На видео удара по Кремлю заметили странность. А в Украине отвергли причастность