"Не осталось никаких вариантов" - Медведев отреагировал на атаку Кремля

🎤 Мнение

Опубликовано: 03.05.2023 19:34 , Обновлено: 03.05.2023

Бывший президент России, а ныне заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев под вечер отреагировал на ночную атаку Кремля неизвестными беспилотниками. По его мнению, у России "не осталось никаких вариантов".

По его словам, российские войска должны “физически устранить Зеленского и его клику”.

“Он не нужен даже для подписания акта безоговорочной капитуляции. Гитлер, как известно, его тоже не подписывал. Всегда найдётся какой-нибудь сменщик типа зиц-президента адмирала Дёница…”, - порассжудал Дмитрий Медведев.

Ранее Телеграф сообщил, что пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров 3 мая заявил, что атаку на Кремль совершили не украинские беспилотники. В то же время, на одном из видео удара заметили странных людей на крыше Кремля.

На видео удара по Кремлю заметили странность. А в Украине отвергли причастность