Власти России назвали новую "красную линию" для Запада и Украины

Опубликовано: 09.10.2022 14:18 , Обновлено: 09.10.2022

Российские власти 9 октября назвали новую "красную линию", после которой, по их словам, уже точно что-то ответят странам Запада.

Директор второго департамента СНГ министерства иностранных дел РФ Алексей Полищук заявил, что теперь в Кремле считают “красной линией” возможные поставки Украине дальнобойных вооружений.

“Это прежде всего поставки Киеву дальнобойных или более мощных средств поражения», — заявил российский дипломат в [link href=“https://tass.ru/politika/15998669” rel=“noopener” target=“_blank”] интервью [/link] ТАСС.

Вот и пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова сказала про это почти слово в слово пару дней назад.

«Если Вашингтон примет решение о поставках Киеву ракет большей дальности, то он перейдет “красную черту” и станет непосредственной стороной конфликта», - пригрозила Мария Захарова, видимо, имея в виду ракеты ATACMS для HIMARS с дальностью до 200-280 км. Почему эти боеприпасы станут “красной линией”, в Росси не уточняют. Ведь ранее практически все военные российские эксперты и даже представители Минобороны заявили, что HIMARS не стали серьезной угрозой для ВС РФ.

На самом деле, страны Запада уже давно поставили дальнобойные ракеты Украине. Они называются Harpoon. Глава Одесской Областной военной администрации Максим Марченко ещё 17 июня похвалился, что украинские ВМС [link href=“https://telegraf.news/world-news/tretya-mirovaya-vojna-nachnetsya-pod-vodoj-zapadnye-smi/” rel=“noopener” target=“_blank”] применили [/link] противокорабельные ракеты Harpoon западного производства для потопления рсосийского военного корабля. Ранее же, по неподтвержденным данным, именно ими потопили крейсер “Москва”.

[info_b]AGM/RGM/UGM-84 «Гарпун» (Harpoon) — американская противокорабельная крылатая ракета, одна из самых распространённых в мире. Разработана компанией «МакДоннелл-Дуглас», в настоящее время производится на предприятиях корпорации «Боинг». Максимальная дальность стрельбы зависит от носителя, модификации ракеты и целеуказания и составляет от 90 до 220 км.[/info_b]

Напомним, что ранее Россия назвала другие “красные линии”, после которых точно наступит “судный день” и для Украины, и для НАТО.

Так, экс-президент России, а ныне заместитель главы совебза РФ Дмитрий Медведев 17 июля высказался о возможном (и уже сбывшимся) ударе по Крымскому мосту.

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“Отдельные экзальтированные кровавые клоуны, которые там выскакивают периодически с какими-то заявлениями еще и пытаются угрожать нам, имея ввиду нападение на Крым и так далее. Хочу в связи с этим сказать, что совершенно очевидно, они понимают последствия таких заявлений. А последствия очевидны. В случае, если что-то подобное произойдет, для них всех одномоментно наступит судный день. Очень быстрый и тяжелый. Укрыться будет очень сложно», – заявил Дмитрий Медведев летом.

Ранее Телеграф сообщил, что в России удар по Крымскому мосту сильно ударил и по боевым настроениям мобилизованных и простых жителей страны. Если одни принялись петь песни, то другие - водить хороводы.

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