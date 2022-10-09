Третья мировая война начнется под водой - Западные СМИ

Опубликовано: 09.10.2022 13:05 , Обновлено: 26.02.2025

Американское издание Politico сообщило, что страны НАТО ожидают удары под водой по критическим объектам инфраструктуры. Это может стать ответом России на уничтожение "Северных потоков", предполагают в США и Европе.

Такие атаки могут нарушить поставки нефти и газа в ЕС из других регионов, плюс отрезать связь с США. Как известно, по дну пролегают самые быстрые магистрали передачи данных - оптоволоконные кабели.

Почти весь мировой интернет-трафик передается по глобальной сети из более чем 400 волоконно-оптических кабелей, общая протяженность которых составляет 1,3 миллиона километров.

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Такие магистрали очень уязвимы для атак, так как пролегают в легко доступных для подлодок местах на дне океана и практически не охраняются. Мало того, большая часть из оптоволоконных кабелей находятся в международных водах, и их сохранность никак не регулируется законодательством.

Пентагон ждёт удара “Посейдона”

Тем временем, Пентагон активировал спутниковую сеть, которая отслеживает торпеды. Но США, возможно, не смогут обнаружить российскую ядерную торпеду “Посейдон”, поскольку она может находиться под водой до 120 дней без необходимости возвращаться на поверхность. По данным американской разведки, российская подлодка “Белгород” находится в арктических водах для проведения “серии секретных испытаний”. Она является носителем подводных бомб “Посейдон”.

[info_b]«Посейдон» (диаметр 1,8 м, длина 20 м, масса — около 100 т) является самой большой торпедой в мире, она тяжелее стандартной торпеды в 30 раз. «Посейдон» настолько большой, что его могут перевозить только специально переоборудованные подводные лодки. Основной задачей бомбы является доставка ядерного боеприпаса к берегам вероятного противника путём создания обширных зон радиоактивного загрязнения, цунами и других разрушительных последствий ядерного взрыва.[/info_b]

В Великобритании, в свою очередь, думают, что российские военно-морские силы могут испытать ядерную бомбу “Посейдон” в Черном море, ещё ближе к объектам НАТО.

Британские СМИ также сообщают, что Россия уже установила мины в определенных местах на дне океана, чтобы активировать их в подходящий момент. Британские эксперты также не исключили, что русские, возможно, заложили взрывчатку в трубопроводы “Северный поток” во время их строительства, что давало им возможность при необходимости использовать энергоносители в качестве оружия и использовать как повод для обвинений и начала войны со странами НАТО.

Но только дальнейшие расследования повреждений труб могут в конечном итоге предоставить более убедительные доказательства о методе нападения и даже виновнике.

Известно, что министерство обороны Великобритании уже отправило свои военные корабли в Северное море. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес также попросил королевский ВМФ обследовать критически важные трубопроводы и кабели на случай, если Россия уже разместила там дистанционные мины.

Также Великобритания решила закупить для своих ВМФ специальные корабли. Выступая на конференции Консервативной партии, министр обороны Бен Уоллес объявил, что первый многоцелевой корабль наблюдения за океаном (MROSS) будет приобретен в этом году и вступит в строй в 2023 году. Второе судно, разработанное специально для этой задачи, впоследствии будет построено в Великобритании.

Ранее Телеграф сообщил, что Польша обсуждает с США возможность размещения на своей территории их ядерного оружия. Об этом заявил польский президент Анджей Дуда в интервью Gazeta Polska 5 октября.

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