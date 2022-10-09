"Вы обещали. Вы дали нам слово" - Кремль песней призвали ответить на подрыв Крымского моста. Боевые хороводы помогут?

🎥 Видео

Опубликовано: 09.10.2022 11:52 , Обновлено: 09.10.2022

В России удар по Крымскому мосту сильно ударил и по боевым настроениям мобилизованных и простых жителей страны. Если одни принялись петь песни, то другие - водить хороводы.

“Бейте по центрам принятья решений, Вы обещали, вы дали нам слово”.

С таким призывом неизвестный автор обратился к руководству России в Кремле, после удара по Крымскому мосту.

Тем временем, в сети также набирает популярность видео, где российские мобилизованные водят энергичный хоровод. Возможно, это такой вид военной подготовки? Российские источники объясняют, что это народый якутский танец Осухай, который мобилизованные исполнили для поднятия боевого духа.

Ранее Телеграф сообщил, что как это водится на протяжении всей войны в Украине, спутниковые снимки разрушенного Крымского моста оперативно опубликовала компания Maxar 9 октября. Но ещё интереснее выглядят картины искусственного интеллекта, который смоделировал (пофантазировал), что там произошло.

Искусственный интеллект написал картины о взрыве Крымского моста