Власти Польши заявили о невозможности оплачивать Starlink для Украины

Опубликовано: 25.08.2025 18:39 , Обновлено: 17.09.2025

Министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что Варшава не сможет дальше оплачивать услуги спутниковой связи Starlink для Украины. Как сообщил портал Onet, это стало прямым следствием вето, которое президент Кароль Навроцкий наложил на закон о продлении поддержки для Киева.

Как сообщил источник, система Starlink стала ключевым средством связи для украинских военных и гражданских служб ещё в 2022 году. Польша взяла на себя одну из ключевых ролей в обеспечении этой связью, закупив для Украины 24,5 тысяч терминалов и оплачивая абонентскую подписку.

Starlink — это глобальная спутниковая система, разработанная компанией SpaceX Илона Маска для обеспечения высокоскоростным доступом в Интернет.

По словам Гавковского, без этого закона у правительства «нет правовых оснований» для финансирования подписки после 1 октября 2025 года. Текущий контракт, который оплачивает Польша, истекает в конце сентября. Ветированный закон предполагал продление этой помощи до 31 марта 2026 года.

Ранее Польша потратила на оплату услуг Starlink для Украины 323 млн злотых (около $88 млн) за период с 2022 по 2024 год и планировала выделить ещё 77,8 млн злотых в этом году.

Напомним, в начале этого года возникли слухи, что США могут отключить Украину от Starlink. Илон Маск их опроверг.

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Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что вето президента Навроцкого также напрямую связано с другим вопросом — выплатой украинским беженцам социальных выплат.

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