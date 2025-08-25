Президент Польши предложил лишить детских пособий некоторых украинцев - «Ситуация принципиально изменилась»

Опубликовано: 25.08.2025 14:20 , Обновлено: 17.09.2025

Президент Кароль Навроцкий 25 августа объявил, что наложил вето на закон о помощи украинцам, проживающим в стране. Законопроект, одобренный на уровне Евросоюза, предполагал продление помощи бежавшим от войны людям до 4 марта 2026 года. Однако Навроцкий заявил, что "ситуация принципиально изменилась" за последние три года, и предложил лишить некоторых беженцев права на пособия.

Объясняя своё решение, Навроцкий подчеркнул, что польское общество по-прежнему стремятся оказывать помощь, в том числе, бежавшим от военных действий в Украине людям.

“Как национальное сообщество, мы прошли серьёзное испытание на солидарность и открытость, а также предложили правовые решения в сфере социальной политики и здравоохранения, которые позволили многим беженцам из Украины найти своё место в современной социально-экономической системе”, — процитировало заявление главы государства польское издание Onet.pl.

Политик подчеркнул, что стратегические интересы страны остались неизменными, а Россия по-прежнему рассматривается польскими властями как “наибольшая угроза безопасности”.

“Однако спустя 3,5 года ситуация в финансовом плане и в общественно-политических настроениях принципиально изменилась”, - заявил Навроцкий и предложил изменить предложенный законопроект.

В числе поправок, которые предложил внести в документ президент, он назвал изменение условий выплаты пособий 800+ гражданам Украины. Их политик предложил выплачивать лишь тем беженцам, которые “берут на себя обязательство работать” и сами становятся официальными налогоплательщиками страны, давшей им временный приют.

[inf] Пособие 800+ (Rodzina 800+) в Польше выплачивается всем семьям, независимо от их дохода. Ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до 18 лет власти выплачивают по 800 злотых (то есть порядка 650 рублей в эквиваленте) . [/inf]

“Закон, который лежит у меня на столе, касающийся помощи гражданам Украины, не содержит поправки, которая стала предметом публичных дебатов. Я не меняю своего мнения”, — категорично заявил Навроцкий.

Он также анонсировал новый законопроект об ужесточении правил предоставления гражданства. В частности, этот документ будет предусматривать увеличение минимального срока проживания в стране для получения гражданства до 10 лет и ужесточение наказания за незаконное пересечение границы.

Ранее Telegraf.news рассказал, что недавно Польский Институт общественного мнения опубликовал результаты социологического опроса об исполнительных полномочиях президента и премьер-министра. Они оказались весьма неожиданными, поскольку противоречат действующей Конституции Польши.

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