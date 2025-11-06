Власти Польши обязали заплатить налоги фермеров, раздававших бесплатно овощи

Опубликовано: 06.11.2025 15:08 , Обновлено: 06.11.2025

Польские фермеры, которые в сентябре и октябре из-за низких закупочных цен на оптовых базах и торговых сетях раздавали бесплатный перец, капусту, яблоки и картофель, столкнулись с новым ударом. Министерство финансов Польши постановило, что даже за безвозмездно переданный урожай фермеры должны заплатить налог на добавленную стоимость (НДС).

Ситуация обострилась осенью, когда сбор урожая многих овощей стал для фермеров нерентабельным. В отчаянии фермеры по всей стране начали проводить акции «самосбора»: они приглашали людей на свои поля, чтобы те бесплатно или за символическую плату собрали перец, капусту и картофель. Так, один фермер из Галковице раздал за два дня 60 тонн перца.

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Однако эта вынужденная мера привлекла внимание налоговых органов. Издание zyciestolicy.com.pl направило запрос в министерства, чтобы выяснить, должны ли аграрии платить НДС с такой «продажи». Ответ Министерства финансов был однозначным и суровым.

«Фермеры, платящие налоги по общим правилам, должны платить НДС с реализованной продукции», — таково решение чиновников.

Налоговой базой в этом случае будет считаться не рыночная цена, а себестоимость производства этих овощей. В министерстве пояснили, что с точки зрения закона даже безвозмездная передача товаров считается налогооблагаемой деятельностью.

На вопрос, могут ли власти пойти навстречу фермерам и сделать исключение из-за кризисной ситуации, в министерстве ответили отрицательно. «Такое решение не рассматривается», — заявили там.

Причиной такой жёсткой позиции назвали необходимость соблюдения правил Европейского Союза и принципа нейтральности НДС. Как член ЕС, Польша обязана следовать общей налоговой политике.

Это решение означает, что фермеры, и без того оказавшиеся в сложном финансовом положении, теперь должны будут заплатить государству за тот урожай, который они отдали даром, чтобы он просто не пропал на полях.

Ранее Telegraf.news писал, что прокуратура Польши приняла заявление о пропаже злополучных 150 тонн «бесплатной картошки», которую местные жители разобрали на поле после неосторожного заявления главы сельсовета.

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