Дело «150 тонн бесплатной картошки»: прокуратура занялась расследованием

Опубликовано: 30.10.2025 14:15 , Обновлено: 30.10.2025

Прокуратура Польши приняла заявление о пропаже злополучных 150 тонн «бесплатной картошки», которую местные жители разобрали на поле после неосторожного заявления главы сельсовета.

Недавняя новость о том, что польский фермер от безысходности предложил всем желающим забрать картофель с поля, взволновала не только польские, но и белорусские СМИ.

Впоследствии выяснилось, что владельцем картошки был не фермер, а местный производитель спирта. Он купил картофель для своей винокурни и оставил его на поле на несколько дней, надеясь на честность людей. Обнаружив пропажу сырья, бизнесмен подал заявление в прокуратуру.

Как сообщила прокурор Катажина Лещак из районной прокуратуры в Лежайске, уведомление касается подозрения в «совершении преступления, заключающегося в том, что 11–12 октября 2025 года неизвестные лица изъяли с земельного участка, расположенного в Домбровице, 150 тонн картофеля стоимостью 60 000 злотых с целью хищения».

Уже 16 октября 2025 года материалы дела были направлены в районное управление полиции Лежайска для расследования.

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего, разыскивает лиц, забравших картофель, и планирует проведение с ними процессуальных действий.

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