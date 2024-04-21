Жители Канарских островов вышли на протесты против туристов. Это почему?

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Опубликовано: 21.04.2024 14:11 , Обновлено: 21.04.2024

Тысячи людей вышли на улицы крупнейших из Канарских островов в знак протеста против туризма и заявили, что регион "не продается". Жители призвали власти испанских островов временно ограничить приток туристов.

Так местные жители решили остановить бум краткосрочной аренды жилья, которым пользуются туристы, и который привел к росту цен на жилье для самих местных жителей.

[inf]Канарские острова — это архипелаг из семи островов вулканического происхождения в Атлантическом океане, недалеко от северо-западного побережья Африки (Марокко и Западная Сахара). Острова принадлежат Испании и являются одним из автономных сообществ этой страны.[/inf]

Тысячи людей вышли на улицы с плакатами “Мы не хотим, чтобы наш остров погиб”, “Остановите отели” и “Канары не продаются”.

“Это призыв не к туристам, а к модели туризма, которая не приносит пользы этой стране и которую необходимо изменить”, - заявил один из участников акции протеста в столице Тенерифе Санта-Крус-де-Тенерифе.

На Канарских островах на туризм приходится 35% валового внутреннего продукта (ВВП), но демонстранты заявляют о необходимости изменений в отрасли. В субботу группы протестующих провели акции протеста на Тенерифе, Лансароте, Гран-Канарии, Фуэртевентуре и Ла-Пальме, сообщил телеканал Sky News.

Проектирующие призвали местные власти временно ограничить число приезжих, чтобы снизить нагрузку на окружающую среду, инфраструктуру и жилищную ситуацию на островах. Они также выехали надежду, что их требование ограничит покупку недвижимости иностранцами.

Накануне протестов, в пятницу, президент Канарских островов заявил, что он “гордится” тем, что регион является ведущим туристическим центром Испании, но признал, что необходимы дополнительные меры контроля.

“Мы не можем продолжать закрывать глаза. В противном случае отели будут продолжать открываться без какого-либо контроля”, - заявил Фернандо Клавихо на пресс-конференции.