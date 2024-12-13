Власти Германии призвали немцев закупиться едой и спичками на 72 часа. К какой "чрезвычайной ситуации" готовятся?

Опубликовано: 13.12.2024 11:26 , Обновлено: 13.12.2024

Вице-президент Федерального управления по защите населения и ликвидации последствий стихийных бедствий Германии Рене Функ призвал жителей страны подготовиться к "чрезвычайной ситуации". По его словам, отключение электроэнергии немцам грозит по причине "гибридных атак из-за рубежа".

Рене Функ заявил, что каждая немецкая семья должна быть готова прокормить себя на протяжении трёх дней, в том числе в условиях отсутствия света. Он считает, что ЧС может произойти “в любое время” и перерасти в “долгосрочное отключение электроэнергии”. Однако вместе с тем Функ отметил: “А может и не произойти”.

“Речь о длительном отключении электричества. К сожалению, многие люди не задумываются, что в такой ситуации перестанет работать буквально всё: свет, плита, частично — водоснабжение, а также Интернет и банкоматы”, — отметил он и добавил, что подготовка зависит от “потребностей и вкусов каждого человека”.

Так, он призвал немцев запастись источниками света, не зависящими от электричества (например, лампами, свечами или спичками). Также Функ упомянул 1,5 литра воды в день и “еду на 72 часа”, дав конкретные рекомендации из раздела консерв и продуктов, которые не требуют варки. Не забыл он напомнить и про радиоприёмник с батарейками, чтобы “иметь возможность получать дополнительную информацию”.

Из-за чего это всё?

По словам Рене Функа, критическая инфраструктура Германии ежедневно подвергается «большому количеству гибридных атак», целью которых является “дестабилизация” из-за рубежа. По данным немецкого Интернет-портала T-online, власти предупреждают о потенциальной угрозе со стороны «Китая, Северной Кореи, Ирана и прежде всего России».

Как утверждает Функ, в отношении Германии распространяется вредоносное ПО, которое, с одной стороны, служит для шпионажа, а с другой, может вызвать сбои в “любой момент”. По его словам, Россия делает упор на “критически важную инфраструктуру” и, в частности, на промышленные системы управления. При этом, по мнению властей, продолжительное отключение электричества является «наихудшим сценарием», хоть и маловероятным.

Послы ЕС согласовали 15-й пакет санкций против России

Немцы не единственные?

К слову, в середине ноября главы МИД шести европейских стран — Великобритании, Германии, Испании, Италии, Польши и Франции — обвинили Россию в “активизации гибридных атак” в странах НАТО и ЕС. Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел этих государств по итогам встречи в Брюсселе.

«Наша общая [европейская] безопасность подвергается вызову как никогда прежде в нашей жизни. Россия систематически атакует архитектуру европейской безопасности. Эскалация гибридной деятельности Москвы против стран НАТО и ЕС также беспрецедентна по своему разнообразию и масштабам и создаёт значительные риски для безопасности», — заявили представители европейских МИД.

Что на это ответили в Москве?

Между тем власти Кремля неоднократно исключали обвинения в свой адрес, передал телеканал “РБК”. «Никаких гибридных войн Россия не ведёт. Мы это абсолютно исключаем. Россия заинтересована в том, чтобы наконец-то в Европе все опомнились и перестали считать Россию виновницей всех бед и обратились бы к первоисточникам проблем, которые душат Европу», — заявил ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Ранее Telegraf.news писал, что бывший президент Финляндии, а ныне — советник главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен Саули Ниинистё призвал жителей Европы запастись продуктами, водой и средствами первой необходимости, так как, по его мнению, в ближайшее время ЕС может грозить война или другой серьёзный кризис.

Экс-президент Финляндии призвал Европу запастись продуктами и приготовиться к «серьёзной угрозе»