Послы ЕС согласовали 15-й пакет санкций против России

Опубликовано: 11.12.2024 21:58 , Обновлено: 11.12.2024

Послы Евросоюза (ЕС) 11 декабря согласовали 15-й пакет санкций против России. Об этом сообщили в аккаунте Х председательства Венгрии в Совете ЕС в 2024 году.

По информации источника, новый пакет увеличивает количество людей и организаций в уже существующем списке санкций. Рестрикции нацелены на компании в РФ и в “третьих странах”, которые, как передали в председательстве Венгрии в Совете ЕС, “косвенно способствуют военному и технологическому совершенствованию России” через обход экспортных ограничений.

Кроме того, новый санкционный пакет ограничивает деятельность судов из третьих стран, которые содействуют или поддерживают политику России против Украины.

По [link href=“https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-12-11/eu-backs-russian-sanctions-package-with-concession-to-slovakia” target=“_blank” rel=“noopener”] информации [/link] источников агентства Bloomberg, 15-й пакет включает ограничения в отношении 45 дополнительных российских нефтяных танкеров и нескольких компаний, занимающихся транспортировкой нефти из РФ. Медиа написало, что рестрикции затронут более 50 физических лиц и почти 30 юридических, их активы заморозят.

В то же время, как утверждает Bloomberg, новый пакет предусматривает продление освобождения от уплаты налога на использование российской нефти Словакией. Также рестрикции “наказывают” несколько китайских фирм, которые, по информации ЕС, помогают российским компаниям разрабатывать ударные беспилотники.

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Но 15-й пакет еще должен официально принять Евросоюз.

“Санкции вредят инициаторам”

Член комитета Госдумы РФ по промышленности и торговле Алексей Канаев 11 декабря заявил, что все “основные санкции”, которые “могли вредить” России, уже приняли.

“И эти санкции вредят прежде всего инициаторам введения, что многократно доказывала практика. Текущие санкции в очередной раз больше носят политический характер, персональный характер, уточняющий характер”, - считает Канаев, [link href=“https://iz.ru/1805711/2024-12-11/v-gosdume-ukazali-na-vred-zapadu-ot-novogo-paketa-sanktcii-protiv-rf” target=“_blank” rel=“noopener”] передали [/link] его слова российские “Известия”.

Представитель Госдумы не увидел “каких-то значимых рисков для экономики РФ от 15-го пакета санкций”.

Ранее Telegraf.news писал, что Министерство финансов США 10 декабря объявило о выделении Украине кредита в $20 млрд в рамках инициативы G7. Погашать этот кредит будут за счет доходов от замороженных российских активов.

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