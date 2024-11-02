Экс-президент Финляндии призвал Европу запастись продуктами и приготовиться к "серьёзной угрозе"

Опубликовано: 02.11.2024 14:10 , Обновлено: 02.11.2024

Бывший президент Финляндии, а ныне — советник главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен Саули Ниинистё призвал жителей Европы запастись продуктами, водой и средствами первой необходимости, так как, по его мнению, в ближайшее время ЕС может грозить война или другой серьёзный кризис.

Экс-президент Финляндии подготовил доклад о гражданской и военной подготовке Европы, в котором говорится, что каждая семья в ЕС должна иметь запас предметов первой необходимости, таких как еда, вода, лекарства, фонарик и радио на батарейках. Также Сауле Ниинистё обратился к властям Евросоюза с просьбой разработать конкретные рекомендации по процедурам эвакуации и предоставить гражданам доступ к службам экстренной помощи в чрезвычайных ситуациях.

Ниинистё обратил внимание, что Евросоюз был не готов как к пандемии Covid-19, так и к вооружённому конфликту между Россией и Украиной, что указывает на необходимость активной подготовки к будущим угрозам. По словам бывшего президента Финляндии, Евросоюз обязан сделать так, чтобы граждане были готовы к “самообеспечению как минимум на 72 часа чрезвычайной ситуации”.

В частности, речь идёт не только о потенциальной угрозе войны, но и новой пандемии и экстремальных погодных катаклизмах. По словам Сауле Ниинистё, идея состоит в том, чтобы повысить устойчивость европейцев к кризисам, которые могут существенно повлиять на социальную и экономическую жизнь, передала польская газета Wiadomosci.

“У нас нет чёткого плана, что ЕС будет делать в случае вооружённой агрессии против одного из государств Евросоюза. Угроза войны, которую представляет Россия, заставляет нас особенно задуматься, не преуменьшая при этом возможность образования других серьёзных угроз”, — отметил советник председателя Еврокомиссии, бывший президент Финляндии Саули Ниинистё. Помимо этого, он призвал направить не менее 20% бюджета ЕС на “повышение безопасности и готовности к кризису”.

Ранее Telegraf.news писал, что президент Сербии Александр Вучич этим летом выразил «абсолютную уверенность» в том, что «через короткий промежуток времени» мир «ждёт настоящая катастрофа» из-за войны в Украине. По его словам, обострение конфронтации произойдёт уже осенью 2024 года.

Президент Сербии предрёк миру «настоящую катастрофу» из-за войны в Украине через 3-4 месяца