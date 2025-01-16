"Власть президента не безгранична" — Байден предложил изменить Конституцию США из-за Трампа

Опубликовано: 16.01.2025 10:23 , Обновлено: 16.01.2025

Действующий президент США Джо Байден во время прощального обращения к нации предложил внести поправки в Конституцию. По его словам, это нужно сделать для того, чтобы ни один президент не смог избежать ответственности за преступления, совершённые во время своего правления. Таким образом он намекнул на избранного главу государства Дональда Трампа, которого недавно приговорили к "безоговорочному освобождению".

“Нам нужно внести поправки в Конституцию, чтобы было ясно, что ни один президент не застрахован от преступлений, которые он или она совершает, находясь на своем посту. Власть президента не безгранична. Она не абсолютна. И этого не должно быть», — предложил Джо Байден.

[info_b]С принятия Конституции США в 1787 году изменения вносились 27 раз. Поправки могут предложить две трети обеих палат конгресса или (если об этом попросят две трети штатов) на съезде, созванном специально для этой цели. После этого изменения необходимо утвердить тремя четвертями законодательных собраний штатов или тремя четвертями конвенций, собранных для ратификации в каждом штате.[/info_b]

В чём дело?

Прошлым летом консервативное большинство Верховного суда предоставило действующим президентам абсолютный «иммунитет» от уголовного преследования за действия, связанные с «официальными» обязанностями, и «предположительный» иммунитет за действия, выходящие за «пределы» президентских полномочий, передала британская газета The Independent.

Это решение стало крупной победой Дональда Трампа, который утверждал, что его попытки отменить результаты президентских выборов 2020 года «неподсудны» в рамках масштабного федерального уголовного дела против него.

Таким образом решение Верховного суда спутало карты специальному прокурору Джеку Смиту, который пытался возбудить дело против бывшего президента. Апелляции миллиардера о его «иммунитете» привели к серии задержек, которые гарантировали, что он избежит суда как минимум до ноябрьских выборов.

Бывший спецпрокурор США обвинил Трампа в «беспрецедентной преступной попытке» отменить выборы 2020 года

Трамп неоднократно ссылался на «иммунитет», пытаясь закрыть дела против себя в судах по всей стране. Он убеждал судью, который вёл так называемое дело о «откупе», отклонить доказательства, которые, по его словам, должны быть защищены «иммунитетом», а затем заявил, что решение Верховного суда о «иммунитете» требует отмены обвинительного приговора присяжных по 34 пунктам.

После победы на выборах адвокаты Трампа заявили, что его «иммунитет» распространяется на его статус избранного президента, показав, насколько далеко он может проверить границы президентской власти, когда вернётся в Белый дом.

“Опасный прецедент”

Во время прощальной речи Байден также предупредил нацию о последствиях решения Верховного суда в своих комментариях, последовавших за постановлением от 1 июля, заявив, что это постановление «почти наверняка означает, что практически нет ограничений на действия президента».

«Это опасный прецедент, потому что полномочия президента больше не будут ограничиваться законом, в том числе Верховным судом Соединённых Штатов, — сказал он тогда. — Единственным ограничением будет самоограничение президента». В прошлом году Байден справедливо заявил, что Трамп “будет волен игнорировать закон”.

Более того, во время прощания Байден заявил, что новая администрация Белого дома откроет новую эру «баронов-разбойников» и «олигархии», которая «буквально угрожает всей нашей демократии» беспрецедентной концентрацией богатства и власти. Напомним, инаугурация Дональда Трампа назначена на 20 января.

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