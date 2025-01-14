Бывший спецпрокурор США обвинил Трампа в «беспрецедентной преступной попытке» отменить выборы 2020 года

Опубликовано: 14.01.2025 12:38 , Обновлено: 14.01.2025

Бывший спецпрокурор США Джек Смит заявил, что Дональд Трамп предпринял «беспрецедентные преступные попытки» с целью удержаться у власти после поражения на выборах 2020 года, однако не смог довести дело до суда из-за победы в 2024 году. В ответ на подобного рода обвинения миллиардер назвал Смита "невменяемым" и "сумасшедшим".

Бывший спецпрокурор заявил, что собирается выдвинуть против Трампа обвинения по четырём пунктам, в которых говорится о заговоре с целью препятствования подсчёту и сертификации голосов после его поражения в 2020 году. Напомним, тогда главой США стал Джо Байден. По мнению Смита, доказательств, чтобы осудить Трампа, было бы достаточно, если бы этому не помешала скорая инаугурация, которая запланирована на 20 января.

Смит, который постоянно подвергался критике со стороны Трампа, рьяно защищал своё расследование и прокуроров, которые работали над ним. По его мнению, утверждения политика о том, что на решения Смита повлияла администрация Байдена, “мягко говоря, смехотворны”, передало международное информагентство Reuters. В ответ на это Дональд Трамп в соцсети Truth Social назвал Смита «тупым прокурором, который не смог довести дело до суда».

Несмотря на то, что большая часть доказательств, приведённых в докладе прокурора, ранее была обнародована, в нём есть и новые подробности. Например, что прокуратура рассматривала возможность предъявления Трампу обвинения в подстрекательстве к нападению на Капитолий США 6 января 2021 года в соответствии с американским законом, известным как «Закон о мятеже».

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В конечном счёте прокуроры пришли к выводу, что такое обвинение сопряжено с “юридическими рисками” и что нет достаточных доказательств того, что Трамп намеревался применить «всевозможные» насильственные методы во время неудачной попытки толпы его сторонников помешать Конгрессу утвердить результаты выборов 2020 года.

Смит, покинувший Министерство юстиции на прошлой неделе, закрыл оба дела против Трампа после его победы на выборах в прошлом году, сославшись на давнюю политику Министерства юстиции, которая запрещает преследовать в судебном порядке действующего президента. Таким образом, ни одно из дел не дошло до суда.

Что касается Дональда Трампа, он не признал себя виновным, однако не забыл упомянуть, что экс-прокурор “сумасшедший”. По мнению миллиардера, эти дела являются “политически мотивированными попытками навредить его предвыборной кампании и политическому движению”.

Ранее Telegraf.news писал, что Уголовный суд Манхэттена в Нью-Йорке 10 января вынес Дональду Трампу приговор по делу о подкупе порноактрисы Сторми Дэниелс. Планируется, что через 10 дней миллиардер станет первым осуждённым политиком, который возглавит Белый дом. Однако с таким решением Трамп не согласился и заявил, что “это ещё не конец”.

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