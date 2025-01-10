"Желаю удачи" — Суд США приговорил Трампа к "безоговорочному освобождению"

Опубликовано: 10.01.2025 19:08 , Обновлено: 10.01.2025

В пятницу, 10 января, Уголовный суд Манхэттена в Нью-Йорке вынес Дональду Трампу приговор по делу о подкупе порноактрисы Сторми Дэниелс. Планируется, что через 10 дней миллиардер станет первым осуждённым политиком, который возглавит Белый дом. Однако с таким решением Трамп не согласился и заявил, что "это ещё не конец".

Судья Хуан Мерчан, который вёл столь резонансное дело, признал избранного президента США виновным, однако в качестве наказания назначил ему «безусловное освобождение». Это значит, что суд вынес обвинительный приговор, но вместе с тем отказался приговаривать политика к штрафу или тюремному заключению.

«Желаю вам удачи, когда вы начнёте второй президентский срок», — сказал Хуан Мерчан во время вынесения решения. Он добавил, что подобное наказание Трампу станет «единственным законным приговором, не посягающим на самую высокую должность в стране», передал американский телеканал CNN.

Интересно, что в самом заседании миллиардер не участвовал — только по видеосвязи. При этом до вынесения приговора он сообщил, что его команда подаст апелляцию “при любом раскладе”. Также Дональд Трамп заявил, что Хуан Мерчан “не должен был заниматься этим делом” и что “это ещё далеко не конец».

В чём виновен Дональд Трамп?

Нынешнее решение суда в некотором смысле историческое для американской судебной системы — впервые президента США признали виновным в уголовном преступлении. Речь идёт о 34 эпизодах, связанных с фальсификацией документов с целью сокрытия выплаты (130 тысяч долларов) за молчание порноактрисе Сторми Дэниелс.

Несмотря на то, что Трамп отрицал свою вину, в том числе, и саму связь с порноактрисой, и заявлял, что всё уголовное дело является политической «охотой на ведьм» со стороны прокурора-демократа Джеймс, суд в этом убедить не удалось.

Присяжные пришли к выводу, что Майкл Коэн, тогдашний помощник президента, действительно по указанию Трампа заплатил Дэниэлс 130 тысяч долларов, чтобы та хранила молчание о сексуальной связи с политиком в 2006 году. Затем Трамп возместил Коэну эти средства — плюс ещё для покрытия налогов и бонусов, совершив серию платежей в течение 2017 года.

[info_b]Напомним, вынесение приговора неоднократно переносили из-за президентских выборов. Отсрочки добивались не только юристы Трампа, но и прокуратура, которая даже предлагала отложить эту процедуру на 2029 год, когда истечёт его второй президентский срок. Однако судья Хуан Мерчан отказался. По данным американской газеты The New York Times, приговор, возможно, был бы суровее, если бы республиканец проиграл выборы.[/info_b]

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