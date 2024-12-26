Вице-премьер Казахстана отказался опровергать или подтверждать версии крушения Embraer ERJ-190

Опубликовано: 26.12.2024 19:22 , Обновлено: 26.12.2024

Заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев отказался опровергать или подтверждать версии крушения Embraer ERJ-190 в Актау, в результате которого погибли 38 человек. По словам Бозумбаева, Астана официально не получала версий авиакатастрофы ни от России, ни от Азербайджана.

“Журналистские догадки и исследования [о причинах крушения. - прим. ред.] основаны на каких-то источниках в правительстве. Мы находимся на контакте постоянно с коллегами из Азербайджана. Никто никаких версий нам еще не сказал, официально мы никакой версии ни от России, ни от Азербайджана не получали”, - утверждает он.

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Как передал Telegram-канал “Кровавая барыня” слова Бозумбаева, российских и азербайджанских правоохранителей допустят к расследованию авиапроисшествия, но не к криминалистическому.

Также вице-премьер Казахстана рассказал, что в страну приедут специалисты из Межгосударственного авиационного комитета СНГ, а также представители авиастроительного конгломерата Embraer и авиационных властей Бразилии. “Они будут включены в состав комиссии по расследованию авиационного происшествия, которую возглавляет наш начальник управления Минтранса”, - добавил чиновник.

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Euronews - Самолет сбила Россия

Ранее Telegraf.news писал, что телеканал Euronews со ссылкой на собственные анонимные источники в правительстве Азербайджана сообщил, что причиной крушения самолета Embraer ERJ-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines в аэропорту Актау, в результате которого погибли 38 человек, стала российская ракета класса «земля-воздух».

По данным источников Euronews, ракета была запущена во время «активности беспилотников» над Грозным, она взорвалась рядом с пассажирским самолетом и повредила его осколками.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 26 декабря не стал озвучивать никакие предварительные версии, отметив, что, пока расследование продолжается, «выстраивать какие-то гипотезы было бы неверно».

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