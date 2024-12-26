Власти Казахстана не отдавали пострадавших в крушении самолёта россиян сотрудникам МЧС РФ. Как объяснили?

Опубликовано: 26.12.2024 19:26 , Обновлено: 26.12.2024

Вице-премьер правительства Казахстана Канат Бозумбаев рассказал, что граждан России, выживших в катастрофе азербайджанского самолёта под Актау, не сразу отдали представителям МЧС РФ. По его словам, это было сделано в интересах следствия.

Канат Бозумбаев уточнил в ответ на вопрос журналистки, почему россиян не сразу отправили на прибывший из РФ спецборт МЧС России, что они не только пострадавшие, но и свидетели.

«Причина было в том, что, к сожалению, граждане России, пострадавшие от этой авиакатастрофы, являлись пострадавшими, а также свидетелями. Предполагаем, что в спокойном режиме они должны были дать свои показания и наши следственные органы должны их задокументировать. Поэтому какое-то время понадобилось, в спокойном режиме, взяли показания, врачи совместно внимательно наблюдали», - рассказал казахстанский чиновник.

В то же время, по его словам, казахстанские следователи смогли допросить даже тех пострадавших, что были в реанимации.

Позднее спецборт МЧС России забрал из Актау 9 россиян, пострадавших в среду при крушении самолёта “Азербайджанских авиалиний”.

Тем временем, турецкое агенство Anadolu также заявило со ссылкой на “высокопоставленных чиновники Азербайджана”, что власти этой страны подозревают в катастрофе российские ПВО.

Согласно агентству, самолёт Embraer «Азербайджанских авиалиний» рухнул под казахстанским городом Актау из-за российской ракетной системы.

Anadolu утверждает, что самолёт был атакован зенитно-ракетным комплексом «Панцирь» при приближении к городу Грозный. Там утверждают, что система связи и навигации самолёта была полностью выведена из строя из-за использования российских средств радиоэлектронной борьбы, в результате чего самолёт исчез с радаров, находясь в российском воздушном пространстве.

В сообщении также говорится, что самолёт снова появился на радарах, когда находился в районе Каспийского моря.

Однако вице-премьер правительства Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что пока не может подтвердить или опровергнуть любые версии причин катастрофы. И что следствие продолжается, к нему будут привлечены представители СНГ, Азербайджана и производителя самолёта.

В России эти обвинения официально не комментировали.

Вице-премьер Казахстана отказался опровергать или подтверждать версии крушения Embraer ERJ-190