Верховный суд США дал Трампу иммунитет от судебного преследования. Но с важной оговоркой

Опубликовано: 01.07.2024 17:59 , Обновлено: 01.07.2024

Верховный суд США постановил в понедельник, 1 июля, что Дональд Трамп может обладать частичным иммунитетом от уголовного преследования за действия, которые он предпринял в дни своего президентства. В то же время, в суде сделали оговорку, что не все, что делал Трамп, может быть защищено от судебного пресследования.

На рассмотрении Верховного суда США в этом году находится дело, по которому нужно было решить имеют ли право суды вести процессы в отношении Дональда Трампа за предполагаемые преступления, совершенные им во время его президентства, когда он попытался отменить результаты выборов 2020 года.

[inf]Трампа обвиняют в том, что он руководил масштабными попытками по срыву выборов 2020 года, включая два пункта обвинения о сговоре с целью воспрепятствовать утверждению результатов выборов, о сговоре с целью обмана правительства и о сговоре с целью лишения избирательных прав избирателей.

Прокуроры настаивают, что Трамп распространял ложные заявления о фальсификации выборов, планировал сделать поддельные списки избирателей, оказывал давление на чиновников Министерства юстиции США, чтобы они начали фиктивное расследование фальсификаций на выборах, и оказывал давление на своего вице-президента Майка Пенса, чтобы тот воспрепятствовал подтверждению Конгрессом победы Джо Байдена.[/inf]

По мнению большинства судей Верховного суда, рассказал судья-председатель Джон Робертс, бывшим президентам США действительно необходим иммунитет за их официальные действия.

“Мы пришли к выводу, что в соответствии с нашей конституционной структурой разделения властей природа президентской власти требует, чтобы бывший президент обладал определенным иммунитетом от уголовного преследования за официальные действия во время своего пребывания на посту”, - написал Робертс.

“По крайней мере, в том, что касается осуществления президентом своих основных конституционных полномочий, этот иммунитет должен быть абсолютным”, - нависла глава ВС США. В то же время, он уточнил, что “президент не пользуется иммунитетом в отношении своих неофициальных действий, и не все, что делает президент, является официальным. Президент не стоит выше закона”.

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“Но Конгресс не может криминализировать поведение президента при выполнении обязанностей исполнительной власти в соответствии с Конституцией”, - заявил верховный судья США Джон Робертс.

Согласно решению Верховного суда США, теперь суд первой инстанции должен будет оценить, что из предполагаемого поведения Дональда Трампа соответствует требованиям ВС, а что всё-таки можно будет считать уголовным преступлением. В вердикте говорится, что для этого суду первой инстанции потребуется дополнительное заседание.

“Соответственно, мы возвращаемся в окружной суд, чтобы определить в первой инстанции — с учетом того, что у нас нет информации – квалифицируется ли поведение Трампа в этой области как официальное или неофициальное”, - написал глава Верховного суда Джон Робертс.

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Такое решение значительно снижает вероятность того, что федеральное уголовное дело против Дональда Трампа по обвинению в заговоре с целью остановить передачу власти Джо Байдену будет окончено до выборов 2024 года.

При нынешнем расписании судебный процесс по делу о попытке Трампа сорвать выборы не может начаться самое раннее до 20 сентября, поскольку у адвокатов Трампа осталось 88 дней на подготовку защиты после того, как дело было автоматически заморожено, когда они подали апелляцию об иммунитете.

Таким образом, Дональд Трамп, вероятно, продолжит избирательную гонку.

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