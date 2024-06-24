Трамп пожаловался, что ему не хватает денег на сало. Что произошло?

Опубликовано: 24.06.2024 14:39 , Обновлено: 24.06.2024

Бывший президент США Дональд Трамп посетовал на слишком высокие цены на бекон, который американцы считают одним из своих национальных продуктов. В ходе недавнего предвыборного выступления в Филадельфии, штат Пенсильвания, политик признался, что даже он уже не может себе позволить покупать излюбленную американцами грудинку.

“Даже мне уже не по карману бекон! Слишком дорого! Говорю тут на днях Мелании: “Дорогая, мне бы хотелось кусочек бекончика”. А она мне: “Нет, извини, это слишком дорого”, - заявил Трамп, чьё состояние Forbes оценивает в 5 млрд долларов, на одной из встреч со своими сторонниками.

Это не в первый раз, когда Дональд Трамп упрекает действующего президента США Джо Байдена в том, что тот потерял всякий контроль над инфляцией и допустил ситуацию, при которой страна вернулась к достаточно высокому уровню роста цен. Сдерживание инфляции и снижение цен является одним из важных предвыборных обещаний Трампа, который рассчитывает сместить Байдена в президентском кресле на выборах этой осенью.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на днях в США опубликовали новые данные социологических опросов, в которых американцы рассказали о своих избирательных предпочтениях на предстоящих выборах президента. Кому американцы отдают предпочтение больше?

Трамп победит? В США опубликовали свежие данные социологических опросов