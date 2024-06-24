Трамп пожаловался, что ему не хватает денег на сало. Что произошло?
Бывший президент США Дональд Трамп посетовал на слишком высокие цены на бекон, который американцы считают одним из своих национальных продуктов. В ходе недавнего предвыборного выступления в Филадельфии, штат Пенсильвания, политик признался, что даже он уже не может себе позволить покупать излюбленную американцами грудинку.
“Даже мне уже не по карману бекон! Слишком дорого! Говорю тут на днях Мелании: “Дорогая, мне бы хотелось кусочек бекончика”. А она мне: “Нет, извини, это слишком дорого”, - заявил Трамп, чьё состояние Forbes оценивает в 5 млрд долларов, на одной из встреч со своими сторонниками.
Это не в первый раз, когда Дональд Трамп упрекает действующего президента США Джо Байдена в том, что тот потерял всякий контроль над инфляцией и допустил ситуацию, при которой страна вернулась к достаточно высокому уровню роста цен. Сдерживание инфляции и снижение цен является одним из важных предвыборных обещаний Трампа, который рассчитывает сместить Байдена в президентском кресле на выборах этой осенью.
Ранее Telegraf.news рассказал, что на днях в США опубликовали новые данные социологических опросов, в которых американцы рассказали о своих избирательных предпочтениях на предстоящих выборах президента. Кому американцы отдают предпочтение больше?
Трамп победит? В США опубликовали свежие данные социологических опросов