"Никогда не слышал столько брехни" - Байден и Трамп провели дебаты. Кто выиграл?

Опубликовано: 28.06.2024 08:55 , Обновлено: 01.07.2024

В США прошёл первый раунд теледебатов действующего американского президента Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа в рамках новой электоральной кампании. Посмотрели, на чём строят свою предвыборную программу каждый из кандидатов и кто, по мнению самих американцев, одержал победу на первых дебатах.

Первый раунд теледебатов, организованный телекомпанией CNN, шёл в прямом эфире полтора часа. Впервые встречу двух оппонентов организовали в студийном формате, без присущей американским политическим дебатам толпы зрителей. Байден и Трамп по очереди отвечали на вопросы двух ведущих по различным внутриполитическим и экономическим проблемам США - миграции, абортам, здравоохранению, а также роли страны на международной арене.

Как отметили политические обозреватели газеты The Guardian, своими выступлениями Байден и Трамп “продемонстрировали различия двух Америк, в которых они живут”. Трамп не стеснялся называть своего оппонента “худшим президентом в истории США” и обвинять его в том, что он “разрушил страну”. Такие обвинения Байден посчитал необоснованными и заявил, что сейчас США является “самой уважаемой страной в мире”.

“Мы — Соединенные Штаты Америки. Нет ничего, что было бы нам по силам. У нас лучшая армия в истории мира, лучшая в истории мира. Никто не думает, что мы слабые. Никто не хочет иметь с нами дело, никто”, - подчеркнул действующий американский лидер.

“Я никогда в жизни не слышал столько брехни”

Политические обозреватели также отметили, что участники дебатов постоянно обвиняли друг друга во лжи и нападали друг на друга. Так, когда речь зашла про вывод американских войск из Афганистана, Трамп охарактеризовал его как “самый позорный момент в истории страны”, а также заявил, что в том числе это подтолкнуло Россию развязать активные боевые действия в Украине.

“Я никогда в жизни не слышал столько брехни”, — отреагировал на это заявление Байден.

Говоря о конфликте в Украине и участии США в нём, Трамп, как и ранее до этого, решительно заявил, что в случае избрания его президентом, он “урегулирует конфликт” ещё до официального вступления в должность. При этом выдвинутые президентом России условия мира в Украине, по его словам, не являются “приемлемыми”. Как именно он намерен “урегулировать” конфликт Киева и Москвы, Трамп не уточнял.

Стратегическая ошибка?

Оценивая выступления двух политических оппонентов в целом, обозреватели The Guardian отметили слабую и неубедительную позицию действующего президента. Его выступление, по мнению аналитиков, “не оправдало ожиданий” избирателей и стало его “стратегической ошибкой”. Выступление Трампа, по их мнению, было более эмоциональным, но при этом политик избегал ответов на сложные вопросы, а также делал заявления, искажая факты, за что обозреватели назвали его “плодовитым поставщиком лжи”.

Это подтвердил экспресс-опрос телеканала CNN: большинство зрителей, наблюдавших за дебатами, заявили, что Трамп в этот раз одержал победу над Байденом. По результатам опроса, за него проголосовали 67% зрителей против 33% тех, кто посчитал Байдена более убедительным.

При этом опрос, проведённый до начала дебатов, также сулил победу Трампу, но с менее разгромным результатом - его позицию до начала прений готовы были поддержать 55% зрителей против 45% тех, кто проголосовал за Байдена. Как отметил телеканал CNN, эти результаты разительно отличаются от результатов 2020 года: тогда, по мнению зрителей, Байден обошёл Трампа.

А вот число тех, кто не уверен в том, что один из двух политиков способен возглавить страну, после дебатов осталось практически неизменным: 57% зрителей так высказались после дебатов о Байдене, 44% - о Трампе. До теледебатов число не доверяющих политикоам были практически такими же: 55% не доверили бы управление страной Байдену, 47% — Трампу.

Ни один из двух кандидатов не получил высокой оценки зрителей по этому показателю, как показал опрос CNN: лишь 36% наблюдавших за дебатами зрителей признались, что уверены в способности Трампа возглавить страну, о Байдене так высказались лишь 14% зрителей.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в США на этой неделе опубликовали свежие данные социологических опросов, в которых американцы рассказали о своих избирательных предпочтениях на предстоящих выборах президента. Они показали, что уровень доверия к Дональду Трампу в последнее время выросло в семи так называемых «колеблющихся штатах»

Трамп победит? В США опубликовали свежие данные социологических опросов