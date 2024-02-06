Федеральный суд разрешил судить Трампа по обвинению в попытке захвата власти. Когда начнется процесс?

Опубликовано: 06.02.2024 20:56 , Обновлено: 06.02.2024

Федеральный апелляционный суд округа Колумбия постановил 6 февраля, что Дональд Трамп не обладает иммунитетом и может предстать перед судом по делу о попытке захвата власти в 2021 году.

Таким образом судьи отвергли доводы защиты экс-главы США о том, что тот за свои действия в бытность президентом не может быть привлечен к суду.

В своем постановлении о том, что бывший президент Дональд Трамп не обладает президентским иммунитетом по делу 6 января, апелляционный суд заявил, что его требования об иммунитете отклоняют “самую фундаментальную проверку исполнительной власти”.

“Мы не можем согласиться с утверждением бывшего президента Трампа о том, что президент обладает неограниченными полномочиями совершать преступления, которые нейтрализовали бы самую фундаментальную проверку исполнительной власти — признание и реализацию результатов выборов. Мы также не можем одобрить его очевидное утверждение о том, что исполнительная власть имеет карт-бланш на нарушение прав отдельных граждан голосовать и на подсчет их голосов”, - говорится в обосновании суда.

“Для целей этого уголовного дела бывший президент Трамп стал гражданином Трампом со всеми средствами защиты любого другого обвиняемого по уголовному делу. Но любой иммунитет исполнительной власти, который, возможно, защищал его, пока он занимал пост президента, больше не защищает его от этого судебного преследования”, - говорится в решении суда.

[inf]### Почему дело Трампа попало в Апелляционный суд?

Так называемое “Дело 6 января” - это ряд официальных расследований и судебных процессов против участников попытки госпереворота в 2021 году в Вашингтоне, когда толпа протестующих, поддерживавших призывы 45-го президента США Дональда Трампа отменить результат президентских выборов 2020 года, в которых он потерпел поражение, совершила захват Капитолия США в целях прервать проходившую совместную сессию Конгресса, на которой должны были быть утверждены результаты выборов.

Трампу предъявлены обвинения в подрывной деятельности на и после выборов по четырем пунктам, включая сговор с целью обмана Соединенных Штатов и воспрепятствования официальному разбирательству. Бывший президент не признал себя виновным.

Однако судьи округа Колумбия в ходе рассмотрения дела против Трампа решили обратится в вышестоящий суд с целью получить от него решение - имеют ли они право вести судебный процесс против экс-президента. И вот решение пришло. Сам суд над Трампом по обвинению в попытке захвата власти начнется в марте.[/inf]

Кроме того, судьи заявили, что позиция Трампа “разрушит нашу систему разделения властей, поставив президента вне досягаемости всех трех ветвей власти”.

Помимо самого вердикта, трое судей опубликовали свое “особое мнение”, в котором обрушились на Дональда Трампа с резкими обвинениями. “У бывшего президента Трампа не было никаких законных дискреционных полномочий нарушать федеральное уголовное законодательство, и он несет ответственность в суде за свое поведение”, - написали трое судей Федерального аппеляционного суда.

В их записке говорится, что бывший президент США использовал свою власть, чтобы “незаконно продлить свой президентский срок и сместить своего должным образом избранного преемника”, что нарушило бы “общеприменимые уголовные законы”. Даже его позиция в суде, написали судьи, противоречит принципу, согласно которому все американцы – включая бывших президентов – подчиняются одним и тем же законам, передает CNN.

При этом Апелляционный суд установил очень сжатый график для того, чтобы юристы Дональда Трампа могли обратиться в Верховный суд страны с просьбой заблокировать их решение.

Суд дал команде Трампа время всего до 12 февраля. Если ему это удастся, уголовное разбирательство не возобновится до тех пор, пока Верховный суд не решит, что делать с его просьбой о перерыве до апреля 2025 года, т.е. на дату уже после выборов США.