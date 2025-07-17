Верховная Рада Украины утвердила нового премьер-министра страны

Опубликовано: 17.07.2025 14:18 , Обновлено: 17.07.2025

Верховная Рада Украины 17 июля назначила нового премьер-министра страны. Правительство возглавила Юлия Свириденко, которая до этого занимала должность первого вице-премьера и министра экономики.

Как сообщило украинское издание «Суспільне», за её назначение проголосовали 262 парламентария. Это решение принято на следующий день после того, как Верховная Рада отправила в отставку предыдущего премьер-министра Дениса Шмыгаля и весь его Кабинет министров.

Премьер-министр Украины подал в отставку

Что известно о новом премьер-министре Украины?

Юлии Свириденко 39 лет, она родилась в Чернигове. Окончила Киевский национальный торгово-экономический университет. Свою карьеру начала в 2008 году в частном секторе. В 2015 году перешла на госслужбу, работала на руководящих должностях в Черниговской областной администрации, в том числе исполняла обязанности её председателя.

В 2020 году была назначена заместителем руководителя Офиса Президента Украины, а 4 ноября 2021 года — первым вице-премьером и министром экономики.

Другие назначения

В рамках кадровых перестановок Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны рекомендовал назначить экс-премьера Дениса Шмыгаля на пост министра обороны. В ближайшее время должно пройти голосование.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новым послом Украины в США станет Ольга Стефанишина , которая в предыдущем правительстве занимала пост вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и министра юстиции.

Ранее на эту должность рассматривался экс-министр обороны Рустем Умеров . Согласно сообщению источника из окружения Зеленского, Умеров в дальнейшем сосредоточится на переговорных процессах, в том числе с российской стороной.

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