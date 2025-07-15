Премьер-министр Украины подал в отставку

Опубликовано: 15.07.2025 16:18 , Обновлено: 15.07.2025

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 15 июля подал в отставку. Соответствующее заявление он опубликовал в своём Telegram-канале.

В сообщении Шмыгаль поблагодарил защитников Украины, президента Владимира Зеленского и весь Кабинет министров «за неустанный труд».

Шмыгаль стал 18-м премьер-министром Украины 4 марта 2020 года.

Что известно о кадровых перестановках?

Отставке предшествовало официальное заявление президента Украины Владимира Зеленского, который сообщил, что предложил возглавить правительство первому вице-премьеру и министру экономики Юлии Свириденко, рассказало suspilne.media.

«Я предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу», — говорится в сообщении Зеленского.

Фото: president.gov.ua

Кроме того, он также подтвердил, что будет предлагать кандидатуру Дениса Шмыгаля на должность министра обороны.

Эта перестановка, как сообщил источник, связана с планами по назначению нынешнего главы Минобороны Рустема Умерова на должность посла Украины в США.