Верховная Рада Украины начала процесс ликвидации УПЦ Московского патриархата

Опубликовано: 19.10.2023 13:29 , Обновлено: 19.10.2023

Верховная Рада Украины большинством голосо поддержала законопроект, который дает юридические основания для запрета Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Законопроект таким образом прошел первое чтение с 267 голосами "за".

Впереди ещё второе и подпись президента Владимира Зеленского.

Один из стороннков законопроекта депутат Алексей Гончаренко написал, что против решения выступали такие парламентарии как Юрий Бойко, Евгений Шевченко и Артем Дмитрук.

В то же время, 175 депутатов из правяшей партии “Слуга народа” поддержали законопроект. Оппозиционные партии Порошенко, Тимошенко и других сил проголосовали за запрет практически полным составом.

Кабмин Украины предложил законопроект ещё в январе 2023 года. В нем говорится, что если Госслужба по этнополитике и свободе совести путем экспертизы установит, что религиозная организация имеет свой центр в России, то имеет право издать распоряжение с требованием устранить нарушения.

Если религиозная организация не буде его выполнять, то чиновники имеют право обратиться в суд для запрета деятельность такой религиозной организации.

Все дело в том, что экспертизу УПЦ МП провели ещё в начале 2023 года. Ее результаты показали, что она продолжает подчиняться Русской православной церкви (РПЦ).

Впрочем, представители православной церкви Московского патриархата в Украине отрицают это. В УПЦ МП заявили, что не подчиняются РПЦ.

Ранее Телеграф писал, что ещё 10 марта государственная администрация национального заповедника “Киево-Печерская лавра” направила находящимся в строениях священникам и монахам Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) уведомление о выселении в связи с истечением в декабре 2022 года срока действия договора аренды. Однако те отказались.

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