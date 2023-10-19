Верховная Рада Украины начала процесс ликвидации УПЦ Московского патриархата
Верховная Рада Украины большинством голосо поддержала законопроект, который дает юридические основания для запрета Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Законопроект таким образом прошел первое чтение с 267 голосами "за".
Впереди ещё второе и подпись президента Владимира Зеленского.
Один из стороннков законопроекта депутат Алексей Гончаренко написал, что против решения выступали такие парламентарии как Юрий Бойко, Евгений Шевченко и Артем Дмитрук.
В то же время, 175 депутатов из правяшей партии “Слуга народа” поддержали законопроект. Оппозиционные партии Порошенко, Тимошенко и других сил проголосовали за запрет практически полным составом.
Кабмин Украины предложил законопроект ещё в январе 2023 года. В нем говорится, что если Госслужба по этнополитике и свободе совести путем экспертизы установит, что религиозная организация имеет свой центр в России, то имеет право издать распоряжение с требованием устранить нарушения.
Если религиозная организация не буде его выполнять, то чиновники имеют право обратиться в суд для запрета деятельность такой религиозной организации.
Все дело в том, что экспертизу УПЦ МП провели ещё в начале 2023 года. Ее результаты показали, что она продолжает подчиняться Русской православной церкви (РПЦ).
Впрочем, представители православной церкви Московского патриархата в Украине отрицают это. В УПЦ МП заявили, что не подчиняются РПЦ.
Ранее Телеграф писал, что ещё 10 марта государственная администрация национального заповедника “Киево-Печерская лавра” направила находящимся в строениях священникам и монахам Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) уведомление о выселении в связи с истечением в декабре 2022 года срока действия договора аренды. Однако те отказались.
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