Венгрия призвала расценивать взрывы на «Северных потоках» как теракт

Опубликовано: 27.02.2023 08:14 , Обновлено: 27.02.2023

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА Новости заявил, что взрывы на газовых трубопроводах «Северный поток» «должны рассматриваться как теракт».

Он назвал «скандальным» то, что произошло, объяснив это тем, что «такой крупный объект европейской критической инфраструктуры подвергся нападению» впервые.

Сийярто поддержал «всестороннее, глубокое, структурированное и подробное» расследование инцидента, вне зависимости от того, кто его проводит.

А также призвал ООН «играть более значительную роль».

Напомним, в феврале лауреат Пулитцеровской премии, известный американский журналист Сеймур Херш обвинил США, в том числе президента Джо Байдена, а также Норвегию во взрывах на «Северных потоках». Его слова мгновенно распространили российские СМИ. Госдеп США назвал обвинения «чистой дезинформацией».

После этого МИД России потребовало от США дать объяснения по поводу взрывов.