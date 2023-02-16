США назвали «чистой дезинформацией» обвинения в подрыве «Северных потоков»

Опубликовано: 16.02.2023 08:39 , Обновлено: 16.02.2023

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс назвал обвинения Штатов в подрыве газопроводов «Северный поток» «чистой дезинформацией». На его слова уже отреагировали в Посольстве России.

«Мы озвучиваем этот посыл постоянно перед лицом лжи, которую генерируют российские власти, и продолжим это делать в любой форме, если потребуется», — заявил он.

По словам Прайса, так как взрывы не в США, он оставляет расследование тем странам, на чьих территориях случился инцидент.

На заявления представителя Госдепа 16 февраля отреагировали в Посольстве России в Вашингтоне. Там назвали реакцию Прайса «несдержанной» и заявили, что США должны «попытаться доказать», что они не стояли за разрушением газопровода «Северный поток».

Москва считает разрушение газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в сентябре прошлого года «актом международного терроризма» и не позволит «замять это дело», говорится в заявлении посольства.

Напомним, ранее лауреат Пулитцеровской премии, известный американский журналист Сеймур Херш обвинил США, в том числе президента Джо Байдена, а также Норвегию во взрывах на «Северных потоках». Его слова мгновенно распространили российские СМИ.