Венгрия пригрозила ЕС автобусами с мигрантами в Брюсселе

Опубликовано: 07.09.2024 21:58 , Обновлено: 07.09.2024

Власти Венгрии всерьез подумывают об отправке автобусов с мигрантами в штаб-квартиру ЕС, сообщило агентство Associated Press. Идея состоит в том, чтобы оказать давление на Европейский Союз, чтобы тот отказался от высоких финансовых санкций, наложенных на правительство в Будапеште.

Бенце Ретвари, государственный секретарь МВД Венгрии, заявил на пресс-конференции, что ЕС хочет заставить Венгрию пропускать нелегальных мигрантов через свои границы. Он добавил, что венгерское правительство предложит этим людям добровольно и бесплатно «поездку в один конец в Брюссель».

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На фоне автобусов с светящимися табличками «Рёшке-Брюссель» — маршрута, который доставит мигрантов от южной границы Венгрии с Сербией до штаб-квартиры ЕС в Бельгии — Ретвари заявил, что перевозка будет осуществлена “после внедрения европейской процедуры”, но не уточнил, какой статус будут иметь просители убежища после перевозки в столицу ЕС.

“Если Брюссель хочет нелегальных мигрантов, он может их получить”, - добавил он.

[inf]Предложение перевезти мигрантов в Брюссель стало реакцией на июньское постановление Суда ЕС (СЕС), который обязал Венгрию выплатить штраф в размере 200 миллионов евро за «постоянные» нарушения правил предоставления убежища ЕС и дополнительно по 1 миллиону евро за каждого. день, пока Венгрия не адаптирует свою политику к законодательству ЕС.[/inf]

В свою очередь, правительство премьер-министра Виктора Орбана объявило, что подаст иск против ЕС и потребует компенсации за миллиарды долларов, потраченные на безопасность границ, включая строительство заборов из колючей проволоки на южных границах с Сербией и Хорватией.

Венгрия не уложилась в сентябрьский срок по выплате штрафа в размере 200 млн злотых, наложенного СЕС, что потенциально открывает путь к новому конфликту между Будапештом и Брюсселем, сообщило агентство AP

Ранее Telegraf.news сообщил, что министр по делам ЕС Венгрии Янош Бока встал на защиту программы, которая облегчает въезд белорусам на территорию Европейского союза. В ответ на обвинение Еврокомиссии в том, что новая возможность якобы представляет собой потенциальную угрозу для безопасности Шенгенской зоны, Бока назвал это “чистой политической истерией”, опровергая всяческие обвинения.

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