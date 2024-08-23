Венгрия пообещала всем нелегальным мигрантам выдавать "билет в один конец" до Брюсселя

Опубликовано: 23.08.2024 08:20 , Обновлено: 28.01.2025

Правительство Венгрии заявило, что готово отправить всех мигрантов, которые пытаются попасть в страну, прямо в Брюссель (где находится штаб-квартира Евросоюза), если ЕС продолжит требовать от них принимать больше беженцев.

«После процедуры предоставления убежища мы предложим всем мигрантам на венгерской границе возможность добровольно и бесплатно быть доставленными в Брюссель», - заявил Гергели Гуляш, министр в офисе премьера Венгрии Виктора Орбана, 22 августа.

И добавил: «Если Брюссель хочет мигрантов, он их получит. Мы дадим всем билет в один конец, если ЕС сделает невозможным остановить миграцию на внешней границе».

По словам министра, просители убежища «могут затем договориться с Европейской комиссией о своем уходе».

Что происходит?

Гуляш изложил эту идею в ответ на штраф в размере 200 миллионов евро, выписанный Венгрии в июне 2024 года после того, как Суд Европейского союза постановил, что Будапешт игнорирует законы ЕС о предоставлении убежища.

Венгрия, в которой на протяжении многих лет правит правая партия Орбана «Фидес», уже давно занимает жесткую позицию по отношению к просителям убежища, въезжающим в страну, пишет Politico.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

В 2020 году суд Люксембурга постановил, что Будапешт не соблюдает правила ЕС по обращению с мигрантами, поскольку «незаконно задерживает» беженцев и депортирует их до того, как они смогут обжаловать отказ в удовлетворении своих ходатайств.

Суд обязал Венгрию изменить свою политику, но правительство Орбана проигнорировало директиву, и суд в своем июньском постановлении назвал это «беспрецедентным и исключительно серьезным нарушением законодательства ЕС».

Помимо штрафа в 200 миллионов евро, Венгрия должна выплатить еще по 1 миллиону евро за каждый день неисполнения решения суда.

Сейчас Будапешт изучает вопрос о том, сможет ли он взыскать часть этих расходов с Европейской комиссии путем подачи судебного иска.

Ранее Telegraf.news писал, европейские политики призвали исключить Венгрию из Шенгенской зоны. Причиной стало несогласие некоторых членов ЕС с расширением программы рабочих виз для граждан Беларуси и России. Напомним, благодаря упрощённому въезду жители двух стран получили не только право на работу в течение двух лет, но и возможность свободного перемещения по странам Евросоюза.

В ЕС призвали исключить Венгрию из «шенгена» из-за введения упрощённого въезда для белорусов и россиян