"Чисто политическая истерия" — Венгрия ответила на повторный запрос ЕС об упрощённом въезде для белорусов

Опубликовано: 06.09.2024 15:32 , Обновлено: 06.09.2024

Министр по делам ЕС Венгрии Янош Бока встал на защиту программы, которая облегчает въезд белорусам на территорию Европейского союза. В ответ на обвинение Еврокомиссии в том, что новая возможность якобы представляет собой потенциальную угрозу для безопасности Шенгенской зоны, Бока назвал это "чистой политической истерией", опровергая всяческие обвинения.

Программа, расширяющая список стран, из которых граждане могут приезжать в Венгрию в качестве так называемых гастарбайтеров, вызвала беспокойство в Европейской комиссии, которая тут же потребовала объяснений от Будапешта. Венгерское правительство утверждает, что изменения продиктованы спросом на рабочую силу, особенно в контексте строительства новых блоков АЭС российским концерном “Росатом”. Янош Бока подчеркнул, что все сотрудники из-за рубежа проверяются службами безопасности, а количество выданных разрешений белорусам невелико по сравнению с количеством проживающих в ЕС.

“За последние два месяца мы выдали 4 разрешения для белорусов и 10 для россиян. Это нельзя назвать растущей тенденцией”, — отметил Бока. Он добавил, что эти цифры невелики, если учесть, что по данным Евростата, в 2023 году в ЕС проживало около 85 тысяч белорусов и 700 тысяч россиян. Кроме того, Янош Бока подчеркнул, что Венгрия даже не входит в десятку стран-членов ЕС по количеству видов на жительство, выданных в 2023 году белорусам и жителям РФ.

“На мой взгляд, это политическая истерия в чистом виде, которая была создана большинством в Европарламенте и частью государств-членов. Европейская комиссия должна быть достаточно сильной, чтобы противостоять политическому давлению”, — сказал Янош Бока. Он напомнил, что в соответствии с договорами ЕС национальная безопасность является одной из областей, относящихся к компетенции государств-членов, передал Portal Gospodarczy. “Если кто-то считает, что это вопрос национальной безопасности, то обсуждение должно касаться не Венгрии, а других стран-членов ЕС. Однако этого обсуждения нет”, — подытожил венгерский политик.

За что обвиняют Венгрию?

Напомним, с 9 июля белорусам стала [link href=“https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/d3f99fa03573b140eea0adf18aedcad777559f8d/megtekintes” target=“_blank” rel=“noopener”] доступна [/link] программа так называемой «национальной карты», которая даёт возможность получить своеобразный ВНЖ в стране. Кроме того, обладатели «карты» могут официально трудоустроиться в любой отрасли экономики и даже перевезти с собой семью. Изначально эта программа открывалась для граждан Сербии, затем к ней подключили украинцев, а с 9 июля добавили в перечень ещё шесть стран:

Беларусь,

Россию,

Молдову,

Боснию и Герцеговину,

Северную Македонию,

Черногорию.

«Национальную карту» можно получить сроком на 2 года и продлевать её неограниченное количество раз. Уже через 3 года пребывания в Венгрии можно подать документы на получение постоянного вида на жительство. Важным преимуществом программы является то, что сдавать тест на культурные знания при этом не обязательно.

Ранее Telegraf.news писал, что Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ответил литовским властям на обвинения в связи с введением упрощенного въезда белорусов и россиян в Венгрию. Заявления официального Вильнюса Сийярто назвал «детской ложью» и пояснил, что с ними не так.

«Детская ложь» — Сийярто ответил Литве на обвинения из-за введения упрощенного въезда белорусов в Венгрию