Венгрия объявила о выходе из МУС, проигнорировав ордер на арест Нетаньяху

Опубликовано: 03.04.2025 14:05 , Обновлено: 03.04.2025

Власти Венгрии проигнорировали требования Международного уголовного суда (МУС) об аресте премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, на которого осенью прошлого года выписали ордер. На фоне официального визита израильского лидера в Венгрию, который начался 3 апреля, правительство страны заявило о своём решении официально выйти из-под юрисдикции (МУС).

По данным Reuters, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригласил своего израильского коллегу в Будапешт ещё в ноябре, на следующий же день после того, как МУС выдал ордер на арест Нетаньяху в связи с предъявленными ему обвинениями в военных преступлениях в секторе Газа. Такие обвинения в МУС выдвинули и против бывшего министра обороны Израиля Йоава Галланта, в отношении которого также выписали ордер на арест.

Израиль отверг эти обвинения, назвав их “политически мотивированными” и обвинив МУС в том, что они “подпитывают антисемитизм”. Власти страны также заявили, что МУС “утратил всякую легитимность”, выдав ордера против демократически избранного лидера страны, “осуществляющей своё законное право на самооборону”.

Венгрия, как страна, подписавшая Римский статут, теоретически обязана была арестовать и выдать любого человека, на которого имеется ордер МУС, однако Орбан ясно дал понять, что Венгрия не будет выполнять это решение, которое он назвал “наглым, циничным и совершенно неприемлемым”.

Гергей Гулиас, глава администрации Орбана, 3 апреля заявил государственному информационному агентству MTI, что правительство начнет процесс выхода из МУС “в соответствии с конституционными нормами и положениями международного права” уже сегодня.

Как полагают политические обозреватели, с принятием анонсированного законопроекта в парламенте, скорее всего, проблем не возникнет: на данный момент в нём доминирует партия Орбана “Фидес”.

Между тем, власти Нидерландов, на территории которых располагается штаб-квартира МУС, уже заявили, что до завершения выхода Венгрия обязана выполнять свои обязательства.

“Полный процесс выхода из МУС займет около года, за это время Венгрия должна будет выполнить все свои обязательства перед судом”, — заявил министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп в кулуарах заседания НАТО в Брюсселе.

Ранее Telegraf.news рассказал, что МУС обвинил Нетаньяху и Галланта в «преступлениях против человечности и военных преступлениях, совершенных как минимум в период с 8 октября 2023 года по как минимум 20 мая 2024 года».

МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и экс-главы Минобороны Израиля Галланта

Тем временем на другой стороне Атлантики президент США Дональд Трамп ввёл санкции уже против сотрудников самого Международного уголовного суда. Речь идет о финансовых и визовых ограничениях в отношении должностных лиц суда, которые вели дела по гражданам США или их союзникам.

Трамп ввел санкции против МУС. Что там ответили?