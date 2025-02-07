Трамп ввел санкции против МУС. Что там ответили?

Опубликовано: 07.02.2025 11:52 , Обновлено: 07.02.2025

Президент США Дональд Трамп 6 февраля своим указом ввел санкции против сотрудников Международного уголовного суда (МУС), расположенном в Гааге (Нидерланды). Речь идет о финансовых и визовых ограничениях в отношении должностных лиц суда, которые вели дела по гражданам США или их союзникам. В МУС осудили указ.

Как [link href=“https://www.nbcnews.com/politics/donald-trump/trump-executive-order-sanctioning-international-criminal-court-rcna191018” target=“_blank” rel=“noopener”] передал [/link] американский новостной телеканал NBC News, Трамп обвинил МУС в неправомерных нападениях на Соединенные Штаты и Израиль. Причем санкции затронули не только сотрудников этого суда, но и членов их семей, которые причастны к расследованиям в отношении граждан США или их союзников.

Как [link href=“https://www.reuters.com/world/trump-impose-sanctions-international-criminal-court-2025-02-06/” target=“_blank” rel=“noopener”] уточнило [/link] международное агентство Reuters, рестрикции включают замораживание любых активов фигурантов списка в США и запрет им и их семьям посещать страну.

“Недавние действия МУС против Израиля и Соединенных Штатов создали опасный прецедент, напрямую подвергая опасности нынешних и бывших военнослужащих Соединенных Штатов, включая действующих военнослужащих Вооруженных сил, подвергая их преследованиям, злоупотреблениям и возможному аресту”, — сказано в тексте указа.

А в информационном листке к нему написали, что «МУС был задуман как суд последней инстанции» и что США с Израилем “поддерживают надежные судебные системы и никогда не должны подпадать под юрисдикцию МУС”. К слову, и на данный момент Соединенные Штаты не признают юрисдикцию МУС.

Новость Телеграф

Кстати, Трамп подписал указ после того, как демократы в Сенате США на прошлой неделе заблокировали попытку республиканцев принять закон о санкциях против этого суда.

Реакция МУС

На своем сайте 7 февраля МУС [link href=“https://www.icc-cpi.int/news/icc-condemns-issuance-us-executive-order-seeking-impose-sanctions-court” target=“_blank” rel=“noopener”] осудил [/link] американский указ о санкциях, “наносящий ущерб его независимой и беспристрастной судебной работе”, утверждают там.

“Суд твердо поддерживает свой персонал и обещает продолжать обеспечивать правосудие и надежду миллионам невинных жертв зверств по всему миру во всех рассматриваемых им ситуациях. Мы призываем наши 125 государств-участников, гражданское общество и все страны мира объединиться во имя справедливости и соблюдения основных прав человека”, - заявили в суде.

По информации источников Reuters, озвученной в январе, Международный уголовный суд принял меры, чтобы защитить сотрудников от возможных на тот момент санкций США. Так, он выплачивал им зарплату за три месяца вперед, поскольку готовился к финансовым ограничениям, которые могли нанести ущерб трибуналу по военным преступлениям.

А в декабре 2024-го председатель МУС Томоко Аканэ предупредила, что санкции «быстро подорвут деятельность суда во всех ситуациях и делах и поставят под угрозу само его существование».

Ранее Telegraf.news писал, что в конце ноябре 2024 года судьи МУС выдали ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галланта. Суд обвинил Нетаньяху и Галланта в «преступлениях против человечности и военных преступлениях, совершенных как минимум в период с 8 октября 2023 года по как минимум 20 мая 2024 года».

МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и экс-главы Минобороны Израиля Галланта