МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и экс-главы Минобороны Израиля Галланта

Опубликовано: 21.11.2024 16:17 , Обновлено: 21.11.2024

Судьи Международного уголовного суда (МУС) выдали ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галланта.

МУС обвинил Нетаньяху и Галланта в “преступлениях против человечности и военных преступлениях, совершенных как минимум в период с 8 октября 2023 года по как минимум 20 мая 2024 года”.

В суде рассказали, что Израиль оспаривал юрисдикцию МУС по ситуации в Палестине и просил прекратить рассмотрение заявлений по ордерам на арест Нетаньяху и Галланта. В ведомстве ответили, что государства не имеют права оспаривать юрисдикцию МУС до выдачи ордера на арест.

“Таким образом, возражение Израиля является преждевременным”, - заявили в суде.

Там уточнили, что израильскому премьеру и экс-главе Минобороны вменяют “военное преступление в виде голода как метода ведения войны” и “преднамеренного нападения на гражданское население”, а также “преступления против человечности в виде убийств, преследований и других бесчеловечных деяний”.

Ранее Telegraf.news писал, что прокурор МУС Карим Хан в мае обратился в палату предварительного производства ведомства с требованием выдать ордера на арест Нетаньяху и Галланта. «Мы заявляем, что преступления против человечности были совершены в рамках широкомасштабного и систематического нападения на палестинское гражданское население в соответствии с государственной политикой”, - утверждал тогда Хан.

Прокурор МУС потребовал выдать ордеры на арест премьер-министра Израиля Нетаньяху и трех лидеров ХАМАС