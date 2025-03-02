Венгрия обвинила Украину в «посягательстве на суверенитет»

Опубликовано: 02.03.2025 08:53 , Обновлено: 02.03.2025

Власти Венгрии 1 марта обвинили Украину в "посягательстве на свой суверенитет". Поводом стала предотвращённая атака на инфраструктуру газопровода "Турецкий поток", которая, согласно заявлению российского Министерства обороны РФ, была совершена 28 февраля в Краснодарском крае России.

Днём 1 марта Министерство обороны России заявило о том, что в ночь на 28 февраля три беспилотника самолетного типа были сбиты на подлёте к компрессорной станции “Русская”. Она находится в селе Гай-Кодзор Краснодарского края и обеспечивает подачу газа по трубопроводу “Турецкий поток”.

“В ходе отражения налета российскими подразделениями ПВО все три украинских БпЛА были сбиты на безопасном расстоянии от компрессорной станции. Компрессорная станция в настоящее время осуществляет подачу газа в трубопровод “Турецкий поток” в штатном режиме”, - отчиталось российское ведомство.

Там также сообщили, что это не первый подобный инцидент. По данным российской стороны, “Русскую” беспилотники атаковали также 11 января, а 17 февраля - станцию “Кропоткинская”. По заявлению российского оборонного ведомства, целью этих атак была “остановка поставок газа в европейские страны”.

Об инцидентах российские власти проинформировали в том числе власти Венгрии, которые расценили атаки как “посягательство на свой суверенитет”. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после телефонного разговора со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

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Сийярто назвал газопровод “Турецкий поток” “гарантией надежности поставок природного газа в Венгрию”.

“Возможный сбой в работе газопровода поставит под серьезную угрозу нашу энергетическую безопасность”, - написал Сийярто на своей странице в Facebook.

Он также напомнил о том, что Европейская комиссия недавно “дала гарантию того, что Украина не будет атаковать инфраструктуру, ведущую в Евросоюз”. В связи с этим Сийярто призвал Еврокомиссию “без промедления прояснить, соблюдает ли она условия данной гарантии”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что гарантии энергетической безопасности от Евросоюза и Украины были одним из условий, на которых премьер-министр Венгрии Виктор Орбан согласился поддержать санкции против России в январе этого года. Тогда он потребовал, чтобы украинские власти гарантировали, что основной альтернативный маршрут поставок газа в Венгрию, “Турецкий поток”, будет защищен от любых атак, а также что маршруты поставок нефти в Венгрию также будут защищены.

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