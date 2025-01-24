Нажал на "экстренный тормоз" - Орбан выдвинул ЕС ультиматум для продления санкций против России

Опубликовано: 24.01.2025 14:50 , Обновлено: 24.01.2025

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан требует возобновления транзита российского газа через Украину в обмен на поддержку санкций против России.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал ЕС оказать давление на Украину, чтобы восстановить транзит российского газа в Европу, связав этот вопрос с продлением санкций против Москвы, сообщило агентство Bloomberg.

По словам издания, в интервью венгерскому государственному радио Орбан заявил, что это требование побудило его «нажать на экстренный тормоз» в вопросе продления санкций, срок действия которых истекает 31 января. Орбан отметил, что для продления ограничений необходима единогласная поддержка всех 27 стран-членов ЕС.

«Если Украине нужна наша помощь, например, санкции против России, то, пожалуйста, откройте газовый маршрут», — сказал Орбан, добавив, что для этого достаточно «одного телефонного звонка из Брюсселя».

Орбан разозлил коллег из ЕС на саммите в прошлом месяце, заявив, что он хочет дождаться инаугурации президента США Дональда Трампа, прежде чем решать, продлевать ли санкции. Таким образом, стандартное решение, принимаемое дважды в год, оказалось под угрозой.

Он также потребовал от Украины гарантий того, что основной альтернативный маршрут поставок газа в Венгрию, «Турецкий поток», будет защищен от возможных атак, а также что маршруты поставок нефти в Венгрию также будут защищены.

Орбан неоднократно призывал к отмене российских санкций. Как один из ближайших союзников Трампа, венгерский премьер поддержал стремление президента США быстро закончить войну, заявив, что его администрация прекратит помощь Украине после вступления в должность, - отметили в Bloomberg.

По словам издания, правительство в Будапеште было застигнуто врасплох заявлением Трампа 22 января, в котором он пригрозил дальнейшими санкциями против России, если российский президент не заключит «соглашение» о прекращении военной операции.

Также агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на министра иностранных дел Петер Сийярто о том, что Венгрия запланировала консультацию с администрацией Трампа, прежде чем определить свою позицию по санкциям против России. Министр отметил, что этот вопрос будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе 27 января.

Ранее Telegraf.news сообщал о том, что Дональд Трамп, вступивший в должность президента США, вернулся в Белый дом и вновь обосновался в Овальном кабинете. Среди вещей, которые заполнили его кабинет, появилась и странная кнопка на его столе. Telegraf.news нашёл ответ на вопрос, зачем эта кнопка Трампу и что происходит, когда её нажимают.

Трамп вернул красную кнопку в Овальный кабинет. Что будет, если нажать?