Орбан призвал ЕС к «прямым переговорам» с Россией о прекращении огня в Украине

Опубликовано: 02.03.2025 07:59 , Обновлено: 02.03.2025

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к главе Европейского совета Антониу Коште, призвав ЕС начать "прямые переговоры" с Россией о прекращении огня в Украине. О содержании письма 1 марта рассказало издание Financial Times.

Financial Times назвало Орбана “самым пророссийским лидером ЕС”. По данным издания, венгерский премьер высказался против поиска некоего “консенсуса” по Украине среди 27 государств-членов ЕС, поскольку, по его мнению, существуют “непреодолимые стратегические различия” в оценке данного политического и военного кризиса. Вместо этого, по мнению Орбана, ЕС следует начать “прямые переговоры” с Россией по примеру США.

К президенту Европейского совета Орбан обратился после того, как ЕС распространил проект резолюции, которую планируется принять по итогам очередного саммита лидеров ЕС, намеченного на 6 марта. Как сообщили западные и украинские СМИ, на саммит также приглашён президент Украины Владимир Зеленский.

В проекте резолюции также говорится о планах ЕС предоставить дополнительную военную поддержку Киеву - на сотни миллиардов евро. Об этом рассказал президент Франции Эммануэль Макрон.

“Цель этой встречи — усилить поддержку Украины и дать Европейской комиссии мандат на скорейшее начало масштабного совместного финансирования, поскольку на кону стоит наша безопасность. Саммит 6 марта очень важен. Это масштабное финансирование, вероятно, будет исчисляться сотнями млрд евро”, - заявил Макрон.

Также в проекте итоговой резолюции говорится об усилении собственной обороноспособности ЕС, критикуется плана Трампа по объявлению перемирия в Украине до заключения мирного соглашения, а также подчёркивается, что никакие мирные переговоры не могут вестись без участия Киева и что будущее мирное соглашение должно содержать в себе “надежные гарантии безопасности” для Украины.

Однако, поскольку любая резолюция ЕС должна приниматься единогласно, существует риск того, что Орбан, придерживающийся иной позиции, может заблокировать любое подобное соглашение.

Ранее, как сообщал Telegraf.news, Орбан уже не раз шёл наперекор мнению большинства в ЕС в вопросах, касавшихся России. Так, Европейский союз какое-то время не мог решить вопрос о возобновлении секторальных санкции против России из-за вето, наложенного на этот вопрос премьер-министром Венгрии.

Орбан согласился на продление санкций ЕС против России. Что потребовал в обмен на отзыв вето?