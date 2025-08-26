Венгрия обвинила Украину в «нападении» и пригрозила отключить электричество. Что ответил Киев?

Опубликовано: 26.08.2025 16:11 , Обновлено: 26.08.2025

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 26 августа заявил, что удары украинских военных по нефтепроводу "Дружба" "равнозначны нападению на Венгрию и Словакию". Он упрекнул президента Украины Владимира Зеленского в "открытых, грубых и бесстыдных" угрозах в адрес Будапешта и в ответ сам пригрозил оставить страну без электричества.

Громкие заявления из уст Сийярто прозвучали 26 августа ТВ-программы “Час воинов”, в эфире которого принял участие глава венгерского МИДа. Он обвинил Киев в “откровенно антивенгерской политике”, а недавние заявления Зеленского “возмутительными”. Напомним, украинский президент на днях публично заявил, что “дружба между Украиной и Венгрией зависит от позиции Венгрии”, комментируя последние атаки на нефтепровод “Дружба”, по которому нефть в Венгрию идёт нефть из России.

“Украинцы ожидают, что Брюссель и его венгерские наместники окажут достаточное давление на Венгрию, чтобы заставить ее отказаться от своей нынешней позиции и занять позицию, полностью противоречащую венгерским интересам, но соответствующую украинским интересам”, - пожаловался на давление со стороны Киева и Брюсселя Сийярто.

Последних он упрекнул в “преступном соучастии” в атаках на энергетическую инфраструктуру Венгрии и соседней Словакии.

“Еврокомиссия плюёт себе в лицо, когда она преступно и соучастно молчит, когда Украина атакует энергетическую инфраструктуру, ведущую в Венгрию и Словакию. Европейская комиссия перестала быть Европейской комиссией, теперь она – Украинская комиссия, потому что Комиссия фон дер Ляйен представляет не интересы Европейского союза и тем более интересы государств-членов ЕС, а интересы Украины”, – процитировал главу МИД венгерский портал Index.

[inf]Напомним, в начале августа бывший глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что военная помощь Украине со стороны Европейского союза остаётся «замороженной» из-за позиции Венгрии. По его словам, Будапешт блокирует выделение Киеву 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира.[/inf]

В заключение своего выступления министр заявил, что Венгрия обеспечивает порядка 30–40% импорта электроэнергии в Украину.

“Украинцам лучше помнить об этом, когда они будут за разными столами планирования решать, бомбить или нет нефтепровод “Дружба”, — дал многозначительный совет украинским властям Сийярто. При этом он подчеркнул, что венгерские власти “не хотят ничего плохого украинскому народу и украинским семьям”, а потому пока не будут принимать подобных мер.

“Мы не хотим, чтобы украинская квартира, где живут маленькие дети, осталась без отопления и электричества. Почему я это говорю? Потому что мы лучше этого”, — заявил дипломат.

[inf]За последний месяц поставки нефти по трубопроводу “Дружба” в Венгрию прерывались трижды в результате ударов украинских войск по нефтеперекачивающим станциям на территории России. [/inf]

Глава МИД Венгрии обвинил Украину в «очередной атаке» на нефтепровод «Дружба», остановившей поставки в страну

Накануне в заочную перепалку Сийярто с Зеленским в соцсетях вступил и глава МИД Украины Андрей Сибига. Он прокомментировал пост Сийярто с обвинениями Зеленского в “грубых угрозах” Венгрии, призвав Будапешт “не указывать президенту Украины, что ему делать или говорить, и когда”.