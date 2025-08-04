Боррель обвинил Венгрию в блокировке военной помощи ЕС для Украины

Опубликовано: 04.08.2025 17:03 , Обновлено: 04.08.2025

Бывший глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что военная помощь Украине со стороны Европейского союза остаётся «замороженной» из-за позиции Венгрии. По его словам, Будапешт блокирует выделение Киеву €6,6 млрд из Европейского фонда мира.

«После моего ухода военная помощь Украине от ЕС не предоставлялась. €6,6 млрд в Европейском фонде мира остаются заблокированы из-за Венгрии», — сказал Боррель в интервью порталу EUObserver.

Кроме того, он предположил, что теперь помощь Украина может оказываться лишь на двусторонней основе.

Боррель добавил, что похожая ситуация сложилась и с согласованием новых антироссийских санкций, которые, по его словам, не могут быть продлены, если Венгрия не изменит свою позицию. Экс-дипломат заявил, что в настоящий момент Брюссель «находится в тупике».

Жозеп Боррель — испанский политик, занимавший пост Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности с 2019 по 2024 год. Сейчас он не занимает официальных постов в структурах ЕС.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что мир в Украине наступит тогда, когда на Западе признают невозможность её принятия в НАТО. По его мнению, стремление Киева вступить в альянс и поддержка этого намерения со стороны западных стран нарушили баланс сил.

Венгрия блокирует выделение средств Киеву из Европейского фонда мира на покупку оружия и боеприпасов с 2024 года.

Ранее власти Венгрии исключили поддержку проекта бюджета ЕС на 2028–2034 годы, в котором 25% предназначались для Украины.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что другая европейская страна — Словакия — препятствовала расширению антироссийских санкций.

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