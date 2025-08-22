Глава МИД Венгрии обвинил Украину в «очередной атаке» на нефтепровод «Дружба», остановившей поставки в страну

Опубликовано: 22.08.2025 09:02 , Обновлено: 22.08.2025

Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о новой атаке на нефтепровод «Дружба» на российско-белорусской границе, в результате которой поставки нефти в страну, по его словам, вновь прекратились. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Министр назвал произошедшее «очередным ударом по энергобезопасности нашей страны» и «очередной попыткой втянуть Венгрию в войну». Он заявил, что это уже третья подобная атака за короткое время.

«Не выйдет! Мы по-прежнему всеми силами поддерживаем усилия по достижению мира и защитим наши национальные интересы», — написал Сийярто.

Ранее Петер Сийярто сообщал об атаках 13 и 18 августа, также обвинив в них Украину. После предыдущего случая он намекнул на прекращение поставок электроэнергии в Украину.

Глава МИД Венгрии пригрозил отключить электричество Украине из-за ударов по «Дружбе»

Пока официальной информации о ночном инциденте от других сторон не поступало. В телеграм-каналах распространяется видео, предположительно снятое украинской стороной, однако его подлинность не подтверждена.