Венгерские истребители перехватили пять российских военных самолетов над Балтийским морем

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Опубликовано: 26.09.2025 07:33 , Обновлено: 26.09.2025

В четверг, 25 сентября, НАТО подняло в небо два венгерских истребителя Gripen на перехват пяти российских военных самолетов над Балтийским морем. Об этом сообщили в пресс-службе командования ВВС НАТО.

На официальной страничке командования ВВС НАТО в социальной сети X выложили фотографии перехваченных российских истребителей:

Су-30,

Су-35,

три МиГ-31.

















“Венгрия демонстрирует приверженность Альянса защите и охране стран Балтии и восточного фланга”, — говорится в официальном заявлении командования.

По данным литовского портала lrt.lt, российские истребители летали над Балтийским морем вблизи воздушного пространства Латвии. Венгерские истребители Gripen для перехвата были подняты в небо с литовской авиабазы ​​Шяуляй.

В российском Министерстве обороны данную информацию пока не комментировали.

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