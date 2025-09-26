Венгерские истребители перехватили пять российских военных самолетов над Балтийским морем
В четверг, 25 сентября, НАТО подняло в небо два венгерских истребителя Gripen на перехват пяти российских военных самолетов над Балтийским морем. Об этом сообщили в пресс-службе командования ВВС НАТО.
На официальной страничке командования ВВС НАТО в социальной сети X выложили фотографии перехваченных российских истребителей:
- Су-30,
- Су-35,
- три МиГ-31.
“Венгрия демонстрирует приверженность Альянса защите и охране стран Балтии и восточного фланга”, — говорится в официальном заявлении командования.
По данным литовского портала lrt.lt, российские истребители летали над Балтийским морем вблизи воздушного пространства Латвии. Венгерские истребители Gripen для перехвата были подняты в небо с литовской авиабазы Шяуляй.
В российском Министерстве обороны данную информацию пока не комментировали.
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