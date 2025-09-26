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Венгерские истребители перехватили пять российских военных самолетов над Балтийским морем

Венгерские истребители перехватили пять российских военных самолетов над Балтийским морем
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📷 Фото

В четверг, 25 сентября, НАТО подняло в небо два венгерских истребителя Gripen на перехват пяти российских военных самолетов над Балтийским морем. Об этом сообщили в пресс-службе командования ВВС НАТО.

На официальной страничке командования ВВС НАТО в социальной сети X выложили фотографии перехваченных российских истребителей:

  • Су-30,
  • Су-35,
  • три МиГ-31.
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“Венгрия демонстрирует приверженность Альянса защите и охране стран Балтии и восточного фланга”, — говорится в официальном заявлении командования.

По данным литовского портала lrt.lt, российские истребители летали над Балтийским морем вблизи воздушного пространства Латвии. Венгерские истребители Gripen для перехвата были подняты в небо с литовской авиабазы ​​Шяуляй.

В российском Министерстве обороны данную информацию пока не комментировали.

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Ранее Telegraf.news рассказал, что глава правительства Польши Дональд Туск на днях заявил, что польские ПВО и ВВС будут сбивать иностранные самолёты, если те вторгнутся в воздушное пространство страны. Об этом польский премьер заговорил, напомним о ситуации в Эстонии и пролётом российских военных самолётов над польской нефтяной платформой на Балтике.

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