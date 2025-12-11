США взяли на абордаж танкер у берегов Венесуэлы

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Опубликовано: 11.12.2025 08:27 , Обновлено: 11.12.2025

Президент США Дональд Трамп вечером 10 декабря заявил о захвате нефтяного танкера у берегов Венесуэлы. По его словам, речь о судне, попавшем под американские санкции. В самой Венесуэле инцидент расценили как "акт международного пиратства".

“Мы только что захватили танкер у берегов Венесуэлы, большой танкер, очень большой, фактически самый большой из всех”, - заявил Трамп журналистам во время традиционного брифинга в Белом доме, многозначительно добавив, что “происходят и другие события”.

На уточняющий вопрос журналистов о том, что будет с нефтью с захваченного танкера, Трамп ответил: «Думаю, мы её оставим себе».

В ответ на этот шаг правительство Венесуэлы обвинило США в “вопиющей краже” и назвало захват “актом международного пиратства”, пообещав обратиться за правовой защитой в международные организации.

Генеральный прокурор США Пэм Бонди, в свою очередь, опубликовала в соцсети X короткий ролик на 45 секунд, как именно происходил захват судна. На кадрах видно, как к танкеру приближаются два вертолета, из которых на палубу по верёвкам спускаются вооруженные люди в камуфляжной одежде. По словам Бонди, захват танкера, якобы перевозившего контрабандную нефть из Венесуэлы и Ирана, проводили сотрудники ФБР, Министерства внутренней безопасности и Береговой охраны при поддержке американских военных.

В администрации Трампа название судна не уточнили. По данным британской группы по управлению морскими рисками Vanguard, отслеживающей в том числе суда так называемого теневого флота, сообщила, что вероятнее всего речь идёт сверхбольшом танкере для перевозки сырой нефти (VLCC) Skipper. США ввели санкции против этого танкера за “участие в торговле иранской нефтью” и на тот момент судно ходило под именем Adisa.

Как отметило агентство Reuters, захват танкера с венесуэльской нефтью стал первым подобным случаем с момента введения санкций США в 2019 году. Это также первая известная широкой публике демонстративная акция администрации Трампа против танкера, напрямую связанного с Венесуэлой, с тех пор как глава Белого дома отдал приказ о масштабном наращивании военной мощи в регионе.

Трамп неоднократно поднимал вопрос о возможности военного вмешательства США в Венесуэлу. В течение последнего года политик последовательно оказывает давление на президента Венесуэлы Николаса Мадуро с целью заставить его уйти в отставку.

Ранее военные США уже нанесли несколько ударов по судам, предположительно перевозящим наркотики, и эти инциденты вызвали серьёзную обеспокоенность у законодателей и юристов.

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Сам президент Венесуэлы Николас Мадуро, как ранее рассказал Telegraf.news, в ходе недавнего телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом запросил разрешение взять с собой 200 миллионов долларов. Такую информацию распространило британское издание The Telegraph со ссылкой на неназванные источники. По его данным, политик попросил гарантировать амнистию для своих чиновников и убежище в дружественной стране в рамках потенциального соглашения об отставке и отъезде из страны.

Мадуро потребовал от Трампа 200 млн долларов за отказ от власти в Венесуэле — The Telegraph