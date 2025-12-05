Мадуро потребовал от Трампа 200 млн долларов за отказ от власти в Венесуэле - The Telegraph

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 05.12.2025 08:25 , Обновлено: 05.12.2025

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе недавнего телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом запросил разрешение взять с собой 200 миллионов долларов, сообщило британское издание The Telegraph со ссылкой на неназванные источники.

Также, по словам издания, он попросил гарантировать амнистию для своих чиновников и убежище в дружественной стране в рамках потенциального соглашения об отставке и отъезде из страны.

Однако, по словам источников, предложение не нашло положительного отклика у главы Белого дома из-за требования Мадуро предоставить всеобщую амнистию для примерно 100 высокопоставленных чиновников его правительства.

Сам же разговор длился всего около 15 минут. Собеседники также разошлись во мнениях о том, как сформировать переходное правительство и куда Мадуро может отправиться в изгнание.

Страна для убежища стала предметом разногласий: Трамп, по данным одного из источников, предложил Китай или Россию, в то время как Мадуро намеревался остаться предпочтительно на Кубе. В качестве возможного компромиссного варианта, по информации источников, рассматривался Катар.

Ранее в среду Мадуро публично подтвердил, что разговаривал с президентом США «около 10 дней назад».

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в среду, что разговор с Трампом был «тёплым».

«Я разговаривал с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом. Могу сказать, что разговор был уважительным, и даже тёплым», — заявил Мадуро государственному телевидению.

«Если этот звонок означает, что предпринимаются шаги к уважительному диалогу — между государствами, между странами, — то мы приветствуем диалог, приветствуем дипломатию, потому что мы всегда будем стремиться к миру», — добавил он.

Часть обсуждения, как сообщают источники, была сосредоточена на желании Мадуро жить комфортной жизнью в изгнании. Его просьба получить 200 миллионов долларов, возможно, из средств, уже замороженных властями США, по словам двух источников, не стала основным камнем преткновения.

Один из источников, знакомых с содержанием разговора, заявил, что Мадуро оказался в сложном положении: согласиться на сделку, которая оставит его союзников без защиты, было рискованно из-за потенциальных ответных действий с их стороны.

«Это самосохранение, а не альтруизм», — пояснил источник.

Однако Вашингтон поставил своей целью ликвидацию «Картеля де лос Солес» — сети военных и политических деятелей, которую США обвиняют в контроле над наркоторговлей в стране и объявили «иностранной террористической организацией». Широкая амнистия могла бы оставить большую часть этой сети на своих местах.

В самой Венесуэле власти существование такого картеля отрицают.