МИД Беларуси осудил «агрессивные действия» в Карибском море после развертывания там ВМС США

Опубликовано: 27.08.2025 15:45 , Обновлено: 27.08.2025

Министерство иностранных дел Беларуси 27 августа выступило с официальным заявление в поддержку Венесуэлы, после того, как руководство этой страны пожаловалось в ООН на переброску кораблей ВМС США в Карибское море. Каракас усмотрел в развертывании американских сил "угрозу миру в Латинской Америке".

В своём заявлении МИД Беларуси осудил “любые агрессивные действия, направленные на создание напряженной международной обстановки в Карибском бассейне и в Латинской Америке в целом”.

“Беларусь неизменно выступает за международное сотрудничество в борьбе с наркотрафиком. Вместе с тем считаем недопустимыми бездоказательные и политически мотивированные обвинения в адрес суверенных государств, в частности Боливарианской Республики Венесуэла и ее руководства, в поддержке терроризма и незаконного оборота наркотиков”, - говорится в заявлении белорусского внешнеполитического ведомства.

Официальный Минск призвал все стороны “строго руководствоваться положениями Устава ООН”, отказаться от “угрозы силой или её применения” и потребовал от сторон не вмешиваться во внутренние дела друг друга.

“Убеждены, что любые противоречия должны решаться исключительно мирными средствами путем диалога без применения военной силы и давления”, - заявили в МИДе и выразили поддержку “законно избранному президенту Боливарианской Республики Венесуэла Николасу Мадуро” и его правительству.

Американские морпехи vs венесуэльские ополченцы?

Отношения между США и Венесуэлой начали обостряться после того, как президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющей активнее задействовать армию в борьбе с наркокартелями. На прошлой неделе американские заявили о планах направить военные корабли к берегам Венесуэлы для противодействия “угрозы со стороны наркокартелей”, которую Вашингтон усмотрел со стороны этого конкретного государства.

Телеканал CNN, ссылаясь на два неназванных высокопоставленных военных источника, сообщил, что было принято решение направить в регион в общей сложности порядка 4 тысячи американских морских пехотинцев.

На фоне этих сообщений президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился разместить 15 тыс. своих военных и разведывательные беспилотники на границе с Колумбией для противодействия возможной военной активности США в регионе. Кроме того, Мадуро публично призвал венесуэльцев вступать в ряды национального ополчения.

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино в своих социальных сетях также заявил, что власти страны готовы направить военные корабли к северу от озера Маракайбо и Венесуэльского залива - к нефтяной “колыбели” Венесуэлы. По данным Bloomberg, планируется, что они будут базировать в порту, имеющем ключевое значение как для экспортных поставок Венесуэлы в США и Китай.

Одновременно с этим власти страны предприняли и шаги по дипломатическому урегулированию нарастающего конфликта с США. Они обратились за содействием к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу. По словам министра иностранных дел Боливарианской Республики Ивана Хиль Пинто, Венесуэла призвала к “восстановлению здравого смысла” и поделились с генсеком ООН своей “озабоченностью” в связи с развертыванием военных подразделений и “даже ядерного оружия США” в Карибском бассейне. По мнению Каракаса, всё это “представляет угрозу миру”.