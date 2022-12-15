Ватикан извинился за слова Папы Римского о чеченцах и бурятах — МИД РФ

Опубликовано: 15.12.2022 13:29 , Обновлено: 15.12.2022

Официальны представитель МИД России Мария Захарова на брифинге 15 декабря заявила, что представители Ватикана извинились перед РФ за слова Папы Римского Франциска о жестокости чеченцев и бурятов на войне в Украине.

По ее словам, в настоящее время Россия считает вопрос закрытым и надеется на конструктивный диалог между Россией и Ватиканом.

Напомним, в конце ноября Папа Римский Франциск подтвердил, что не хочет называет Россию «агрессором» в Украине, уточнив, что его осуждение Москвы было ясным, хотя и неявным. Однако он провел разделение по национальному признаку воюющих в Украине российских военных.

«У меня есть много информации о жестокости войск, которые прибывают. Как правило, самыми жестокими, возможно, являются те, кто из России, но не придерживается русской традиции, такие как чеченцы, буряты и так далее», — заявил понтифик.

После этого глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Папа Римский «стал жертвой пропаганды и настойчивости иностранных СМИ».