Кадыров назвал Папу Римского «жертвой»

Опубликовано: 30.11.2022 08:02 , Обновлено: 30.11.2022

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале прокомментировал слова Папы Римского Франциска о «жестокости» бурят и чеченцев на войне в Украине.

Кадыров убежден, что Папа Римский «стал жертвой пропаганды и настойчивости иностранных СМИ».

По его словам, «он мог бы назло напомнить об инквизиции, крестовых походах или даже упомянуть про жестокие кадры расстрела безоружных российских военных».

Глава Чечни также заявил, что «каждый чеченец, будь то на войне или в мирной жизни, руководствуется исключительно предписаниями ислама», а его боевики «не пьют и не употребляют наркотиков и проявляют уважение к противнику».

Напомним, Папа Римский, в интервью Американскому католическому журналу, подчеркнул ценность дипломатии в подходе Ватикана к войне на Украине и подтвердил, что не хочет называет Россию «агрессором».

При этом он заявил, что у него «есть много информации о жестокости войск, которые прибывают.

«Как правило, самыми жестокими, возможно, являются те, кто из России, но не придерживается русской традиции, такие как чеченцы, буряты и так далее», — сказал Папа Римский.

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Ранее Телеграф писал, что глава Чечни Рамзан Кадыров 25 октября записал видео, в котором призвал мобилизованных на войну в Украину россиян «не плакать» из-за нехватки экипировки, а отбирать оружие и технику у ВСУ. Но предложил и другой вариант.

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