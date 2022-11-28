Папа Римский обвинил бурятов и чеченцев в жетоскости на войне в Украине

🎤 Мнение

Опубликовано: 28.11.2022 15:00 , Обновлено: 28.11.2022

Папа Римский Франциск подтвердил, что не хочет называет Россию "агрессором" в Украине, уточнив, что его осуждение Москвы было ясным, хотя и неявным. Также он провел разделение по национальному признаку воюющих в Украине российских военных.

Папа Римский, в интервью Американскому католическому журналу, подчеркнул ценность дипломатии в подходе Ватикана к войне на Украине. “Когда я говорю об Украине, я говорю о народе, который принимает мученичество. Если у вас есть люди, ставшие мучениками, у вас есть кто-то, кто их мучает”, - сказал Папа Римский в интервью журналу America, опубликованном в понедельник.

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“Хорошо известно, кого я осуждаю. Не обязательно, чтобы я ставил имя и фамилию… Почему я не называю Путина? Потому что в этом нет необходимости. - Сказал папа Римский. - Все знают мою позицию, с Путиным или без Путина”.

Папа Римский часто выражал сожаление по поводу страданий простых украинцев во время войны, но, как правило, избегал прямых обвинений России и высказывал даже предположения, что ее вторжение в Украину было спровоцировано Западом. За что был раскритикован на Западе.

Папа Римский, говоря о нынешней войне, сказал, что “тот, кто вторгается, - это российское государство”, но предположил, что самые страшные зверства в Украине были совершены солдатами нерусской национальности.

“У меня есть много информации о жестокости войск, которые прибывают. Как правило, самыми жестокими, возможно, являются те, кто из России, но не придерживается русской традиции, такие как чеченцы, буряты и так далее”, - заявил Папа Римский.

Также Франциск не исключил возможности посетить Киев. Но при одном условии. “Я думал о поездке в Киев, но я принял решение: если я поеду, я поеду в Москву и Киев, в оба города, не только в один из двух”, — заявил понтифик.

Ранее Телеграф сообщил, что посол Украины в Ватикане предложил предложил Папе Франциску посетить Украину, чтобы увидеть настоящий российский “гуманизм”. Об этом он написал в своем твиттере.

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