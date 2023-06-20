Буданов заявил, что Россия ещё не перевезла в Беларусь ядерное оружие

Опубликовано: 20.06.2023 18:23 , Обновлено: 20.06.2023

Командующий Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Кирилл Буданов появился 20 июня в эфире украинского телевидения живой и невредимый. В интервью он заявил, что Россия пока не привозила в Беларусь ядерное оружие.

”… на сегодняшний день ни одной боеголовки не переместили”, — подчеркнул глава ГУР. При этом, по словам Буданова, Россия активно готовится к размещению, проводя работы в Беларуси.

Ранее Телеграф сообщил, что президент России Владимир Путин заявил 16 июня, что в Беларусь уже доставлена первая партия ядерных зарядов.

«Это только первая часть. До конца года выполним задачу полностью», — процитировали “РИА Новости ” слова Путина, сказанные им на Петербургском международном экономическом форуме.