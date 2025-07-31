"Вам не надоело есть фекалии?" - Депутаты ВР Украины подрались в прямом эфире

🎥 Видео

Опубликовано: 31.07.2025 13:42 , Обновлено: 31.07.2025

Депутаты Верховной Рады Украины подрались во время заседания 31 июля, на котором рассматривали законопроект о возвращении полномочий антикоррупционным органам. Трансляцию из зала парламента вели в прямом эфире, поэтому видео драки быстро разлетелось в социальных сетях.

На кадрах видно, как два депутата толкают друг друга. В какой-то момент вмешивается трети и пытается разнять их.

Кроме того, на этом же заседании народный депутат Андрей Гончаренко с трибуны раскритиковал украинского президента Владимира Зеленского из-за того, что произошло в последнее время с антикоррупционными службами.

Так, Гончаренко заявил, что «Ким Чен Зе пытается строить тут диктатуру», и назвал ситуацию «Зе Ендом» для президента. Он также призвал президента «забыть о втором сроке».

Но на этом накал страстей в Раде не ослабел. После экс-спикер Рады Дмитрий Разумков спросил у зала: “не надоело ли вам есть фекалии и параллельно кормить ими людей?”.

Он потребовал рассказать, кто давал указание голосовать за скандальный закон по урезанию полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Что происходит?

Дело в том, что на прошлой неделе, 22 июля, в Верховной Раде приняли законопроект, который многие украинцы посчитали попыткой лишить НАБУ и специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) независимости. Например, согласно нему, генпрокурора наделили полномочиями забирать дела у НАБУ и поручать расследование другим органам, быть фактическим руководителем САП, самостоятельно закрывать дела по подозрению топ-чиновников и т.д.

В тот же день документ подписал президент Владимир Зеленский. Сам закон вступил в силу 23 июля.

За день до этого и после в нескольких больших городах Украины прошли протесты против этого закона. Посел этого Зеленский внёс в Верховную Раду новый законопроект о НАБУ и САП, который, по его словам, «обеспечит силу системе правопорядка».

«Сдал назад» — Зеленский решил вернуть полномочия антикоррупционным НАБУ и САП после предупреждений ЕС

В итоге 31 июля парламент проголосовал за восстановление полномочий НАБУ.

Зеленский объяснил отказ от реформы антикоррупционных НАБУ и САП протестами украинцев