Зеленский объяснил отказ от реформы антикоррупционных НАБУ и САП протестами украинцев

Опубликовано: 25.07.2025 10:19 , Обновлено: 25.07.2025

Президент Украина Владимир Зеленский объяснил, почему откатил назад изменения в законодательстве об антикоррупционных ведомствах НАБУ и САП. По его словам, на решение повлияли протесты украинцев, а не угрозы ЕС приостановить путь Украины в свой состав.

На встрече с журналистами Зеленский утверждал, что “уважает” мнение общества.

«Очень важно, что общество говорит. Я уважаю мнение общества. Я считаю, что это абсолютно нормально реагировать, когда люди чего-то не хотят, когда людям это не нравится. Люди сказали: все должно быть по закону. Для меня было очень важно, чтобы мы правильно услышали, отреагировали. Мы отреагировали», – заявил президент.

В то же время Зеленский утверждает, что и сам считает, что НАБУ и САП должны быть независимыми.

«Антикоррупционные органы должны быть действительно независимыми. Но при этом они должны соответствовать общественному запросу на справедливость. Должны действовать эффективно и контролировать, что происходит внутри самой структуры. Если из-за некоторых изменений, предложенных законодателями, есть риск утраты независимости антикоррупционных органов — эти риски нужно устранить», — заявил глава Украины и выразил уверенность, что новый законопроект с возвращением полномочий НАБУ будет поддержан.

Ранее Telegraf.news писал, что президент Украины подал в Верховную Раду законопроект, который фактически отменяет принятый в экстренном порядке закон, отнимающий полномочия у антикоррупционных органов.

В приложенном 24 июля Зеленским законопроекте говорится, что генпрокурор и его заместители не имеют права давать указания прокурорам Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Также документ содержит положения, что работники САП подчиняются только руководителю САП, его первому заместителю и заместителю

«Сдал назад» — Зеленский решил вернуть полномочия антикоррупционным НАБУ и САП после предупреждений ЕС